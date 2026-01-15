تأهل الثلاثي المصري لربع نهائي بطولة موتور سيتي للاسكواش

تأهل الثلاثي يحيى النوساني، محمد الشربيني، وكريم الحمامي، ل الدور ربع النهائي ببطولة موتور سيتي للاسكواش، التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 إلى 18 يناير الجاري

وشارك في البطولة 6 مصريين في المنافسات وهم: محمد الشربيني، مصطفى السيرتي، سلمان خليل، كريم الحمامي، يحيى النوساني، ومحمد أبو الغار.

حقق محمد الشربيني الفوز على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 3-11, 9-11, 2-7، وانسحب اللاعب الكولومبي من الشوط الثالث بسبب الاصابة.

بينما حقق يحيى النوساني الفوز على مصطفى السرتي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 15-13, 11-7.

وتعرض محمد أبو الغار للهزيمة أمام الهندي راميت تاندون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 10-12, 11-2, 13-11.

كما تعرض سلمان خليل للهزيمة أمام السويدي ديميتري شتيانمان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 9-11, 11-9, 6-11, 11-5.

وحقق كريم الحمامي الفوز على نيكولاس مولر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-1, 11-7, 11-3.