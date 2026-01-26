مصر تتألق في «جلفود 2026».. سلامة الغذاء تدعم الصادرات وتفتح أسواقًا جديدة للمنتجات الوطنية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب بعد اقتحام إسرائيلي واسع
الاتحاد الأوروبي يقر حظرا كاملا على واردات الغاز المسال الروسي من 1 يناير 2027
جيش الاحتلال: قواتنا في طريقها إلى موقع عملية إطلاق النار قرب نابلس
تنسيق إسرائيلي أمريكي قبل ضربة محتملة لإيران
وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة يشهدان فعاليات افتتاح دوري الجامعات
في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. أصول فنية لنجمة السينما المصرية
الإمام الطيب يصرف مكافأة 1300 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مصر وسويسرا تتجهان نحو شراكة استراتيجية.. تعزيز الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر للعام الحالي عبر المنظومة الرقمية
مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم.. فيديو
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
ولاء عبد الكريم


شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في افتتاح الجناح المصري بمعرض جلفود 2026، أحد أكبر وأهم المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية، والذي يُقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.
 

وتأتي مشاركة الدكتور طارق الهوبي في إطار دعم الدولة المصرية لجهود تعزيز الصادرات الغذائية المصرية، وإبراز تطور منظومة سلامة الغذاء في مصر، وما تشهده من تحديث تشريعي ورقابي يتماشى مع المعايير الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.
وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الجناح المصري يعكس التنوع والجودة التي تتمتع بها الصناعات الغذائية المصرية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على دعم الشركات المصدّرة، وتسهيل نفاذ منتجاتها للأسواق العالمية، من خلال تطبيق منظومة رقابية حديثة قائمة على العلم وإدارة المخاطر والشفافية.
كما أشاد الدكتور الهوبي بالتنظيم المتميز للجناح المصري، وبمشاركة الشركات الوطنية التي تمثل مختلف قطاعات الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن التواجد المصري في معرض جلفود يمثل منصة مهمة للترويج للمنتج المصري، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم النمو المستدام لقطاع الغذاء.

