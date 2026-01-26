قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له تعرضك للحبس 6 أشهر
اقتصاد

منتجات مصر في أسواق العالم .. صادرات الأغذية تقفز لـ 6.8 مليار دولار

صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تحقيق قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال عام 2025 إنجازاً تاريخياً، إذ بلغت قيمة الصادرات نحو 6.807 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بـ6.097 مليارات دولار خلال عام 2024، مسجلاً معدل نمو بلغ 12٪، بما يعادل زيادة قدرها 711 مليون دولار.

 وأكد التقرير الصادر عن المجلس،  أن هذا الأداء يعكس المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو 14٪ من إجمالي تلك الصادرات، وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية.
 

وأشار التقرير إلى تطور الأداء الربع سنوي للصادرات خلال العام، حيث سجل الربع الأول (يناير–مارس) صادرات بقيمة نحو 1.6 مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة 2٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، رغم التراجع الطفيف في شهري فبراير ومارس نتيجة عوامل موسمية. وفي الربع الثاني (أبريل–يونيو) ارتفعت الصادرات إلى نحو 1.8 مليار دولار، بنسبة نمو 13٪، بدعم من زيادة صادرات السلع المصنعة ذات القيمة المضافة وتحسن الطلب في الأسواق العربية والأوروبية. واستمر الأداء الإيجابي في الربع الثالث (يوليو–سبتمبر) بصادرات بلغت 1.8 مليار دولار بنسبة نمو 15٪، مدعومًا بارتفاع صادرات شهري يوليو وأغسطس واستمرار الزخم التصديري في سبتمبر. أما الربع الرابع (أكتوبر–ديسمبر) فقد سجل أعلى معدلات النمو، حيث بلغت الصادرات نحو 1.6 مليار دولار بنسبة نمو 18٪، بدعم من تحسن الطلبيات التعاقدية وارتفاع صادرات عدد من السلع الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وبحسب التقرير، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025 بصادرات بلغت 3.4 مليارات دولار تمثل نحو 51٪ من الإجمالي، محققة نموًا بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2024. وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 1.3 مليار دولار بنسبة نمو 14٪، تلتها الدول الإفريقية غير العربية بصادرات بلغت 516 مليون دولار، بينما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 438 مليون دولار بنسبة نمو 36٪، فيما بلغت صادرات باقي دول العالم نحو 1.1 مليار دولار بنسبة نمو 30٪.

ووفقًا للتحليل التفصيلي لأهم الأسواق المستوردة، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة بصادرات بلغت 563 مليون دولار بنسبة نمو 15٪، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ438 مليون دولار بنسبة نمو 36٪، ثم السودان بـ344 مليون دولار، وليبيا بـ299 مليون دولار، فيما سجلت الأردن 287 مليون دولار بنمو 15٪، والجزائر 244 مليون دولار بنمو 62٪. كما حققت الإمارات 237 مليون دولار بنسبة نمو 21٪، والعراق 236 مليون دولار بنسبة نمو 28٪، بينما شهدت بعض الأسواق نمواً استثنائيًا، حيث قفزت الصادرات إلى الصين لتصل إلى 136 مليون دولار بنمو قياسي 148٪، وصادرات إنجلترا إلى 137 مليون دولار بنمو 59٪، ولبنان 201 مليون دولار بنمو 70٪.

وعلى صعيد السلع الغذائية، تصدرت الفراولة المجمدة الصادرات بقيمة 697 مليون دولار بنسبة نمو 82٪، تلتها مركزات المشروبات الغازية 563 مليون دولار، وزيوت الطعام 432 مليون دولار بنسبة نمو 41٪. وسجلت محضرات الحبوب والبسكويت 372 مليون دولار بنمو 40٪، والبطاطس المجمدة 256 مليون دولار بنسبة نمو 16٪، والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو 232 مليون دولار بنمو 45٪، والأغذية المحضرة للحيوان 218 مليون دولار بنسبة نمو 50٪. وتمثل السلع العشر الأولى نحو 53٪ من إجمالي الصادرات، بينما بلغ إجمالي صادرات 30 سلعة أساسية نحو 6 مليارات دولار، أي نحو 89٪ من الصادرات الكلية للقطاع.

وأكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن النتائج القياسية التي حققها القطاع خلال عام 2025 تمثل علامة فارقة في مسار تطور الصادرات الغذائية المصرية، وتعكس نضج القطاع وقدرته على تحقيق نمو مستدام قائم على تعميق التصنيع ورفع القيمة المضافة والتوسع المدروس في الأسواق الخارجية. 

وأضاف أن الأداء القوي جاء نتيجة تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، وتطور منظومة سلامة الغذاء، وارتفاع كفاءة المصانع المصرية وقدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستوردين العالميين في المنتج المصري، مشيراً إلى استمرار العمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى لتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوليد العملة الأجنبية.

الصادرات الغذائية الصادرات والواردات الصادرات المصرية وزارة الاستثمار

