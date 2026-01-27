قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
محافظات

انطلاق الحقيبة التدريبية الثالثة لتعزيز القيادة المدرسية لمديري المدارس الابتدائية بجنوب سيناء

ايمن محمد

استمرت  فعاليات الحقيبة التدريبية الثالثة لليوم الثاني على التوالي والتي كانت انطلقت امس الاثنين الموافق 26 يناير  بعنوان «أساسيات القيادة المدرسية»، المخصصة لمديري مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك استكمالًا لجهود وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة، لتطوير منظومة التعليم في هذه المرحلة.

واستُضيفت الفعاليات بمدرسة الشهيد محمود ناجي، بمشاركة 126 مديرًا ومديرة مدرسة ابتدائية ، ضمن خطة متكاملة تستهدف تنمية المهارات القيادية والإدارية، ورفع كفاءة القيادات التربوية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بالأداء المؤسسي داخل المدارس.

وذلك بناء على توجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وإشراف  مها عبد السلام مدير ادارة التدريب بمديرية التربية والتعليم. 

وتركّز الحقيبة التدريبية على إكساب المشاركين مفاهيم القيادة الفعّالة، وتنمية مهارات إدارة فرق العمل، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار، إلى جانب بناء بيئة تعليمية داعمة ومحفّزة، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي ويحقق أهداف رؤية تطوير التعليم بالمرحلة الابتدائية.

ويأتي تنفيذ هذه الحقيبة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة إلى دعم القيادات المدرسية، وتمكينها من مواجهة التحديات التربوية المعاصرة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التعليمي والخدمات المقدمة .

جنوب سيناء فعاليات تدريب المرحلة الابتدائية الحقيبة الثالثة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

محمد شريف

الأهلي يرفض رحيل محمد شريف في الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

شوبير

أحمد شوبير يكشف عن حقيقة وجود مفاوضات بين الأهلي وأسامة فيصل

الهلال السعودي

عرض 8 ملايي ريال.. الهلال يسعى لصفقة دفاعية والفتح يتمسك باللاعب

بالصور

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

فيديو

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

