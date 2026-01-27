انطلاق الحقيبة التدريبية الثالثة لتعزيز القيادة المدرسية لمديري المدارس الابتدائية بجنوب سيناء

استمرت فعاليات الحقيبة التدريبية الثالثة لليوم الثاني على التوالي والتي كانت انطلقت امس الاثنين الموافق 26 يناير بعنوان «أساسيات القيادة المدرسية»، المخصصة لمديري مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك استكمالًا لجهود وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة، لتطوير منظومة التعليم في هذه المرحلة.

واستُضيفت الفعاليات بمدرسة الشهيد محمود ناجي، بمشاركة 126 مديرًا ومديرة مدرسة ابتدائية ، ضمن خطة متكاملة تستهدف تنمية المهارات القيادية والإدارية، ورفع كفاءة القيادات التربوية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بالأداء المؤسسي داخل المدارس.

وذلك بناء على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وإشراف مها عبد السلام مدير ادارة التدريب بمديرية التربية والتعليم.

وتركّز الحقيبة التدريبية على إكساب المشاركين مفاهيم القيادة الفعّالة، وتنمية مهارات إدارة فرق العمل، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار، إلى جانب بناء بيئة تعليمية داعمة ومحفّزة، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي ويحقق أهداف رؤية تطوير التعليم بالمرحلة الابتدائية.

ويأتي تنفيذ هذه الحقيبة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة إلى دعم القيادات المدرسية، وتمكينها من مواجهة التحديات التربوية المعاصرة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التعليمي والخدمات المقدمة .