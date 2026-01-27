البترول: 15 مشروعًا جديدًا لدعم التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الصحية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن الوزارة تستعد للمشاركة في تنفيذ 15 مشروعًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم التنمية المستدامة وتحقيق أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين.

اهتمام بالمشروعات الصحية والمسؤولية المجتمعية

وقال وزير البترول إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصحية ضمن خطط المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن قطاع البترول يحرص على المساهمة الفعالة في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

دعم مستشفيات علاجية كبرى

وأوضح الوزير أن الوزارة تدعم عددًا كبيرًا من المستشفيات المتخصصة، على رأسها مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، لما تقدمه من خدمات إنسانية وطبية مهمة لآلاف المرضى سنويًا.

تطوير الوحدات الصحية بالمحافظات

وأشار وزير البترول إلى أن جهود الوزارة تشمل تطوير عدد من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

تطوير مستشفى صلاح العوضي بالإسكندرية

وأكد أن من بين المشروعات الجاري دعمها تطوير مستشفى صلاح العوضي بمحافظة الإسكندرية، ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للمستشفيات ورفع كفاءة الخدمات العلاجية بها.

إنشاء وحدة غسيل كلوي بالغردقة

وأضاف الوزير أن الوزارة تساهم في إنشاء وحدة غسيل كلوي بمدينة الغردقة، بهدف تخفيف العبء عن مرضى الفشل الكلوي وتوفير خدمات طبية متقدمة بالقرب من أماكن إقامتهم.