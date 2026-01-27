تنفيذ سيناريو محاكاة لتجربة الإخلاء الفوري لمديرية الصحة ضمن فعاليات المشروع التدريبى بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بالمتابعة اللحظية لإجراءات تنفيذ سيناريو محاكاة لتجربة الإخلاء الفوري لمديرية الصحة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وذلك عقب إندلاع حريق مفاجئ بمبنى المديرية ، ويأتى ذلك إستكمالاً لفعاليات المشروع العملى والتدريبى (صقر163) .

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تعزيز التكامل بين جميع الأجهزة المعنية لضمان التعامل الفعّال مع أي أزمة محتملة .

التدريب المشترك

وأشار المحافظ إلى أهمية إستمرار تنظيم مثل هذه التدريبات لضمان الجاهزية التامة والإختبار الدورى لفاعلية خطط الطوارئ الموضوعة وتحسين كفاءة العاملين في مختلف القطاعات لمواجهة أي تحديات .

كما أكد المحافظ على أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، وبالتعاون المستمر مع قيادة الدفاع الشعبى والعسكرى للتأكيد المتواصل على إستعداد منظومة إدارة الأزمات والطوارئ والمراجعة الدورية لجاهزية المعدات والموارد المتاحة لضمان سرعة الإستجابة في حالات الطوارئ والحد من الخسائر البشرية والمادية.