المشدد لبائعة ملابس بالقناطر الخيرية لاتجارها بالمواد المخدرة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لبائعة ملابس، وتغريمها مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بالإتجار في المواد المخدرة، وذلك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين، محمود منير خليل، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب القرموطي، وأمانة سر محمد فرحات.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمة:-"سمر ع م ع" ٣٤ سنة - يعمل بائعه ملابس - مقيمة عرب الحارث مركز القناطر الخيرية، في الجناية رقم ١٥٠١٢ لسنة ٢٠٢٥ مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٢٤٥٥ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنها في يوم ٢١ / ٥ / ٢٠٢٥ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرزت جوهرين مخدرين (أحادي استيل مورفين - حشيش)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.