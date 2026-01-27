بإطلالة جريئة.. رزان جمال تشارك أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة اللبنانية رزان جمال في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت رزان عبر حسابها علي انستجرام بإطلالة ناعمة وأنيقة وارتدت فستانًا طويلًا يجمع بين اللونين الأسود والبيج، مزخرفا عند الصدر، بقصة ضيقة تُبرز القوام، ونسقت معه تسريحة شعر مرفوعة ومكياج هادئ.

وشاركت الممثلة رزان جمّال جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور من كواليس تصوير الموسم الثاني من المسلسل العالمي الشهير “رجل الرمل” (The Sandman)، الذي يُعرض عبر منصة نتفليكس، وسط تفاعل واسع من جمهورها في العالم العربي وخارجه.

وظهرت رزان جمال في الصور وهي تستعد لتصوير أحد مشاهدها بشخصية “ليتا هول”، مرتدية فستانًا جلديًا لافتًا، كما ظهرت في لقطة أخرى مرتدية معطفًا ثقيلًا في موقع تصوير بارد.