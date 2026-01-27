قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
الجيش اللبناني يبحث تطورات الأوضاع مع القيادة الوسطى الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وعيك وقاية.. مبادرة للشباب والرياضة بمستشفى الفرافرة المركزي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن تنفيذ الفعاليات الثانية من أنشطة مبادرة وعيك وقاية بـ مستشفى الفرافرة المركزي بقطاع الفرافرة، وذلك فى إطار البرنامج القومي لـ تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته السادسة تحت رعاية مجلس الوزراء، بإشراف وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة الممثلة فى إداره البرلمان والتعليم المدنى بمحافظة الوادى الجديد، تحت توجيهات ومتابعة محمد فكرى يونس مدير عام الشباب والرياضه بالمحافظة.

إسعافات أولية لإنقاذ الحالة من لدغات العقارب

حاضرت فى الفعالية المدربة بسمة محمود محمد ، والتى تحدثت عن تدريب الإسعافات الأولية في المستشفي، مؤسسة المبادرة و الإسعافات الأهلية للدغ العقارب في المنازل والشوارع قبل التوجه للمستشفي، والتصرف الصحيح مع لدغات العقارب، كالآتي: تهدئة المصاب - غسل مكان اللدغ بالماء والصابون- تطهير المكان بالكحول- ربط مكان اللدغ رباط شاش أعلي المكان مع مراعاة ان يتم ربطه بخفة بحيث يغلق الوريد فقط وليس الشريان لتفادي قصور في الإمداد الدموي للاجزاء التي أسفل مكان الإصابة - تثبيت الجزء المصاب-استخدام ثلج ملفوف بالقماش على مكان الإصابة لمدة 10 دقائق ثم إزالته لمدة 10 دقائق أخرى مع التكرار لتفادي حدوث تورم بمكان الإصابة ولتقليل إفراز السم في الدورة الدموية.

وأوضحت بسمة أنه إذا كان المصاب طفلاً تظهر عليه أعراض شديدة (تسارع ضربات القلب، صعوبة تنفس، ارتعاش عضلات)، يجب نقله للمستشفى فوراً لأخذ المصل لمنع حدوث مضاعفات وأيضا الحوامل.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

غزة

إسرائيل تتسلم رفات آخر جنودها من غزة .. وتقتحم شمالي القدس | الأوضاع بالقطاع

عمليات

عوض تاج الدين: الدولة تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

العراق

تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقي لعدم اكتمال النصاب القانوني

بالصور

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد