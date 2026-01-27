وعيك وقاية.. مبادرة للشباب والرياضة بمستشفى الفرافرة المركزي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن تنفيذ الفعاليات الثانية من أنشطة مبادرة وعيك وقاية بـ مستشفى الفرافرة المركزي بقطاع الفرافرة، وذلك فى إطار البرنامج القومي لـ تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته السادسة تحت رعاية مجلس الوزراء، بإشراف وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة الممثلة فى إداره البرلمان والتعليم المدنى بمحافظة الوادى الجديد، تحت توجيهات ومتابعة محمد فكرى يونس مدير عام الشباب والرياضه بالمحافظة.

إسعافات أولية لإنقاذ الحالة من لدغات العقارب

حاضرت فى الفعالية المدربة بسمة محمود محمد ، والتى تحدثت عن تدريب الإسعافات الأولية في المستشفي، مؤسسة المبادرة و الإسعافات الأهلية للدغ العقارب في المنازل والشوارع قبل التوجه للمستشفي، والتصرف الصحيح مع لدغات العقارب، كالآتي: تهدئة المصاب - غسل مكان اللدغ بالماء والصابون- تطهير المكان بالكحول- ربط مكان اللدغ رباط شاش أعلي المكان مع مراعاة ان يتم ربطه بخفة بحيث يغلق الوريد فقط وليس الشريان لتفادي قصور في الإمداد الدموي للاجزاء التي أسفل مكان الإصابة - تثبيت الجزء المصاب-استخدام ثلج ملفوف بالقماش على مكان الإصابة لمدة 10 دقائق ثم إزالته لمدة 10 دقائق أخرى مع التكرار لتفادي حدوث تورم بمكان الإصابة ولتقليل إفراز السم في الدورة الدموية.

وأوضحت بسمة أنه إذا كان المصاب طفلاً تظهر عليه أعراض شديدة (تسارع ضربات القلب، صعوبة تنفس، ارتعاش عضلات)، يجب نقله للمستشفى فوراً لأخذ المصل لمنع حدوث مضاعفات وأيضا الحوامل.