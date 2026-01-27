قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن التمثيلية تنفي صلتها بفتاة فيديو المشرحة | القصة الكاملة
يونيفيل تحذر من تهديد الهدوء في جنوب لبنان بعد تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار 1701
هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
زخم ثقافي.. إقبال جماهيري غير مسبوق على فعاليات معرض الكتاب

هاني حسين

قالت فرح الخولي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن معرض الكتاب يشهد إقبالًا كثيفًا منذ انطلاقه، حيث يمر حاليًا بيومه السادس، ويتبقى له 4 أيام فقط، على أن يُسدل الستار على فعالياته في 3 فبراير.

وأوضحت الخولي،  خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أبرز ما رصدته كاميرا القاهرة الإخبارية هو الانتشار الواسع للمتطوعين من الشباب، الذين يعملون على تسهيل حركة الزوار من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، في مشهد اعتاد عليه رواد المعرض في جميع أروقته وصالاته.

وأضافت أن المعرض يضم 5 صالات مختلفة، تقدم إصدارات متنوعة تلبي اهتمامات الأطفال والكبار، إلى جانب أعمال كبار الأدباء، فضلًا عن ندوات وفعاليات ثقافية تشهد زخمًا ملحوظًا، مشيرة إلى أن أجندة اليوم حافلة بالفعاليات، خاصة تلك المرتبطة بشخصية المعرض لهذا العام، الكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ، تحت عنوان «نجيب محفوظ والكتابة الجديدة»، باعتباره رائد الرواية العربية الحديثة، وصاحب الفضل في نقل الهوية المصرية إلى العالمية.

كما لفتت إلى تنظيم عدد من الندوات المتنوعة في مجالات الثقافة والفن والأدب والشعر، مؤكدة أن المعرض يُعد ملتقى ثقافيًا يجمع الأدباء والمفكرين والجمهور في مكان واحد.

وبيّنت مراسلة القاهرة الإخبارية أن صالة الطفل تشهد زحامًا وإقبالًا كبيرين، نظرًا لما تقدمه من أنشطة وفعاليات تفاعلية تناسب مختلف الأعمار، وتواكب التطور التكنولوجي الذي يتطلع إليه الجيل الحديث، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وثقافتهم بطرق حديثة ومبتكرة.

