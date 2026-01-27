زخم ثقافي.. إقبال جماهيري غير مسبوق على فعاليات معرض الكتاب

قالت فرح الخولي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن معرض الكتاب يشهد إقبالًا كثيفًا منذ انطلاقه، حيث يمر حاليًا بيومه السادس، ويتبقى له 4 أيام فقط، على أن يُسدل الستار على فعالياته في 3 فبراير.

وأوضحت الخولي، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أبرز ما رصدته كاميرا القاهرة الإخبارية هو الانتشار الواسع للمتطوعين من الشباب، الذين يعملون على تسهيل حركة الزوار من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، في مشهد اعتاد عليه رواد المعرض في جميع أروقته وصالاته.

وأضافت أن المعرض يضم 5 صالات مختلفة، تقدم إصدارات متنوعة تلبي اهتمامات الأطفال والكبار، إلى جانب أعمال كبار الأدباء، فضلًا عن ندوات وفعاليات ثقافية تشهد زخمًا ملحوظًا، مشيرة إلى أن أجندة اليوم حافلة بالفعاليات، خاصة تلك المرتبطة بشخصية المعرض لهذا العام، الكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ، تحت عنوان «نجيب محفوظ والكتابة الجديدة»، باعتباره رائد الرواية العربية الحديثة، وصاحب الفضل في نقل الهوية المصرية إلى العالمية.

كما لفتت إلى تنظيم عدد من الندوات المتنوعة في مجالات الثقافة والفن والأدب والشعر، مؤكدة أن المعرض يُعد ملتقى ثقافيًا يجمع الأدباء والمفكرين والجمهور في مكان واحد.

وبيّنت مراسلة القاهرة الإخبارية أن صالة الطفل تشهد زحامًا وإقبالًا كبيرين، نظرًا لما تقدمه من أنشطة وفعاليات تفاعلية تناسب مختلف الأعمار، وتواكب التطور التكنولوجي الذي يتطلع إليه الجيل الحديث، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وثقافتهم بطرق حديثة ومبتكرة.