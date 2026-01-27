وزارة الرياضة ترعى دعم وتمكين فتيات وشباب دمياط الجديدة

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لقاءً حوارياً مفتوحاً مع القوى الشبابية بالمحافظة، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلّم بدمياط الجديدة، في إطار حرص الدولة على تعزيز التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من الشباب، حيث دار حوار مفتوح حول عدد من القضايا المتعلقة بالعمل الشبابي، وفرص التمكين، ودعم المبادرات والأفكار الإبداعية، إلى جانب استعراض نماذج ناجحة من المشروعات والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وعلى هامش اللقاء، شهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط فعاليات ملتقى «ريحانة»، والذي يستهدف دعم وتنمية مهارات الفتيات وتمكينهن اجتماعيًا واقتصادياً، إلى جانب حضور معرض منتجات شعبة التوجيه والتأهيل، والذي يضم نماذج من المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية التي نفذها الشباب المشاركون في البرامج التدريبية.

كما تفقد الوزير والمحافظ فعاليات دروب الفنون والأشغال اليدوية، التي تعكس إبداعات الشباب في مجالات الفنون التراثية والحرفية، إلى جانب متابعة عروض برنامج دروب الفنون والعباقرة – الموسم السادس، والذي يبرز مواهب الشباب والنشء في المجالات الفنية والثقافية المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمراكز الابتكار الشبابي باعتبارها منصات فاعلة لاكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الشباب، ودعم أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مشدداً على أهمية الحوار المباشر مع الشباب باعتباره ركيزة أساسية في صياغة السياسات والبرامج الشبابية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن المحافظة تحرص على دعم المبادرات والأنشطة الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيداً بدور مركز الابتكار الشبابي والتعلّم في احتضان المواهب وتنمية القدرات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء جيل واعٍ ومبدع.

وجاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والنائب وليد التمامى والنائب أمير الصديق عضوا مجلس الشيوخ والنائب محمود مشعل عضو مجلس النواب والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتتضمن الزيارة أيضًا افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي، وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، إلى جانب تفقد تجهيزات مشروع «كابيتانو مصر» بالقرية الأوليمبية، وإطلاق إشارة بدء ماراثون الجري.

وتُختتم الجولة بمدينة رأس البر، حيث يتفقد الوزير الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي.

وجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله محافظة دمياط صباح اليوم، عقد لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة، وافتتاح وحدة الطب الرياضي وتفقد أعمال تطوير سيتي كلوب ومركز شباب الإستاد، كما افتتح الملعب الخماسي بمركز شباب ميت الخولي ومركز شباب أبو عدوي، وشهد ختام النسخة الـ11 من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة بمركز التنمية الشبابية بدمياط الجديدة وفعاليات برامج «مشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية (نشء وشباب) والمشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» للأيتام، ومراكز تدريب كرة القدم للفتيات تحت شعار: «ألف بنت.. ألف حلم».

