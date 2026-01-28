أخبار الوادي الجديد | بدء التشغيل التجريبي لمجزر الخارجة نصف الآلي .. تجهيز قسم العلاج الطبيعى بمستشفى الحميات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

بدء التشغيل التجريبي لمجزر مدينة الخارجة نصف الآلي

استكمالًا لإجراءات بدء التشغيل التجريبي لعدد من المجازر بنطاق المحافظة في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء التشغيل التجريبي لمجزر مدينة الخارجة نصف الآلي، وذلك عقب التشغيل التجريبي لمجزر مدينة موط بالداخلة، بحضور الدكتور محمد عبد الجواد مستشار وزيرة التنمية المحلية للمجازر، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة؛ استعدادًا لافتتاحهما الرسمي عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي نفذها جهاز تعمير الوادي الجديد.

وأشار الزملوط، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة ذبح صحية وآمنة بطاقة ذبح تصل إلى ١٠ : ١٥ رأس/الساعة؛ للتوسع في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

صحة الوادى الجديد: تجهيز قسم العلاج الطبيعى بمستشفى حميات الخارجة تمهيدًا للافتتاح

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد عن متابعة أعمال تجهيز قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الخارجة، تمهيدًا لافتتاحه وبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم وتوجيهات اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



وتأتي تلك التجهيزات ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة المقدمة للمواطنين، بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية داخل المحافظة.

تجهيز غرف علاج مدعمة بأحدث الأجهزة الطبية

وشملت أعمال التجهيز استكمال البنية التحتية للقسم، وتجهيز غرف العلاج، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة، مع التأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات علاج طبيعي آمنة وفعّالة للمرضى.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن تشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الخارجة يُعد إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث يسهم في تخفيف العبء عن المرضى، وتقليل الحاجة إلى السفر خارج المحافظة لتلقي خدمات العلاج والتأهيل، فضلًا عن تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة شاملة للارتقاء بالقطاع الصحي بالوادي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الطبية وتحقيق رضا المنتفعين.

محافظة الوادي الجديد تطلق مبادرة لرواد العمل السكانى والتطوعى لطلاب المدارس

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن إطلاق مبادرة (رُوّاد العمل السكاني) الهادفة لتشجيع ثقافة العمل التطوعي لدى طلاب المدارس وتعزيز المشاركة الإيجابية في القضايا السكانية والمجتمعية، وذلك تحت إشراف وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وسيتم إجراء مقابلة شخصية واختيار أفضل العناصر لتدريبهم وتأهيلهم " كرواد للعمل السكاني".

- شروط الالتحاق بالمبادرة

وتضمنت شروط الانضمام للمبادرة أن يمتلك الطالب مهارات تواصل جيدة

أن يكون ملتزمًا دراسيًا ومنتظما في الحضور

القدرة على العمل ضمن فريق والتحلي بالروح الإيجابية

الالتزام بالسلوك القويم وتمثيل المدرسة بصورة مشرفة

الانتظام في الحضور والمشاركة الفعالة في الأنشطة السكانية.

- ختام برنامج إثراء مهارات اللغة العربية

وفى سياق آخر أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن ختام تنظيم برنامج تدريبى لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي وذلك لإثراء مهارات اللغة العربية بالتعاون مع إدارة التعليم الابتدائى ومع توجيه عام اللغة العربية.

وأوضح وكيل تعليم المحافظة، أن خطة العمل شملت العديد من المحاور والبرامج الهامة من شأنها صقل وتنمية مهارات الطلاب فى اللغة العربية من أهمها تنمية مهارات القراءة والكتابة والفهم المسموع ومكونات الوعى الصوتى لخلق جيل متمكن من القراءة والكتابة قادر على الإبداع محب لوطنه ودينه متحدثا بطلاقة.