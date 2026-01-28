قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب
إنتاج فسائل النخيل بإقليم توشكى لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية
مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا
الزمالك يصطدم ببتروجت اليوم في مواجهة مهمة بالدوري المصري
توك شو

أخبار التوك شو| منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول.. والزراعة تكشف حقيقة زيادة أسعار تطهير المساقي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

فادية عبد الغني: أدواري في نوستالجيا الفن الجميل شكّلت ملامح شخصيتي الفنية

أكدت الفنانة فادية عبد الغني، أن جميع الشخصيات التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، من بينها شخصية «فوزية فراويلة» و«مريم» وغيرها، مثّلت محطات أساسية في تشكيل وبناء شخصيتها الفنية، مشيرة إلى أن هذه الأدوار ساعدتها على الانتقال بسلاسة من مرحلة فنية إلى أخرى، وتركـت بصمة واضحة في مشوارها الإبداعي.

منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة

أكد المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن تنظيم الاتصالات يملك مطالبة المنصات والشركات وممثليها في مصر يمنع استخدام الأطفال للمحمول دون الـ 16 سنة.

وقال الحارثي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر “أم بي سي مصر”، أن كل المنصات لديها القدرة على تحليل سلوك المستخدم وبالتالي معرفة معلومات السن للمستخدمين، مؤكدا أن منصات التواصل الإجتماعي أقوى من سلطة الأسرة مع أطفالها.

وحدة التصنيف بجامعة حلوان عن إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 عالميا: تحسن في الأداء الأكاديمي والبحثي والرقمي

قال الدكتور خالد سيد، مدير وحدة التصنيف الدولي بجامعة حلوان، إن وجود 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في تصنيف "ويبومتركس" يمثل طفرة حقيقية، خاصة أن التصنيف يشمل نحو 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس .. أسامة كمال: تيك توك شربت شاي بالياسمين

قال الإعلامي أسامة كمال إن الاتهامات الموجهة إلى منصة تيك توك بشأن تقييد انتشار مقاطع فيديو توثق مقتل مواطن أمريكي في مدينة مينيابوليس، تعكس شكوك واسعة حول دور المنصات الرقمية في التحكم بالمحتوى السياسي.

نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم

طالب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، المواطنين بعدم اللجوء بالذكاء الإصطناعي فى الشكاوي الصحية، مشيرا إلى أن الطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم.

إساءة فهم.. الإفتاء: لا يجوز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن

أكد مصطفى عبد الكريم أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن  تطبيقات الذكاء الاصطناعي أداة حديثة ومتطورة تيسير وسائل المعرفة وجمع المعلومات .

عوف: مصر تمتلك صناعة قوية للأدوية البيطرية .. لكن الرقابة غير كافية

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية البيطرية تُعد من القطاعات الحيوية والأساسية في مصر، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مصانع محلية قادرة على إنتاج أدوية بيطرية عالية الجودة يتم تصديرها إلى عدد من الدول الأفريقية والعالمية، بما يعكس قدرة مصر على المنافسة في هذا المجال المهم.

الزراعة: لا نية لزيادة أسعار تطهير المساقي

أكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن عملية تطهير المساقي الخصوصية دورية وتتم كل 3 سنوات  كي تصل المياه لنهاية المساقي بكل سهولة .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

