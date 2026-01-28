تشكيل برشلونة المتوقع أمام كوبنهاجن اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستقبل فريق برشلونة الإسباني نظيره كوبنهاجن الدنماركي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه، ضمن منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة القارية.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل برشلونة المباراة وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة، بعد سلسلة من النتائج المتباينة التي جعلته بحاجة ماسة لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من مراكز الصدارة وضمان الاستمرار بقوة في البطولة.

في المقابل، يحتل فريق كوبنهاجن المركز السادس والعشرين برصيد 8 نقاط، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تُنعش آماله في تحسين موقعه بجدول الترتيب، رغم صعوبة المهمة أمام أحد كبار القارة الأوروبية.

أهمية اللقاء لبرشلونة

تمثل مباراة الأربعاء أهمية خاصة لبرشلونة، حيث يسعى الفريق لتأكيد تفوقه الفني واستغلال عاملي الأرض والجمهور، خاصة مع اشتداد المنافسة في مرحلة الدوري. ويأمل الجهاز الفني في ظهور اللاعبين بصورة قوية، مع تحقيق توازن بين الأداء الهجومي والصلابة الدفاعية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام كوبنهاجن

من المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل يضم مزيجًا من العناصر الشابة وأصحاب الخبرات، وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، داني أولمو، لامين يامال.

خط الهجوم: فيرمين لوبيز، رافينها، فيران توريس.

تطلعات الجماهير

تترقب جماهير برشلونة هذه المواجهة بشغف، على أمل رؤية أداء قوي يليق بتاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا، ويقود الفريق لتحقيق فوز يعيد الثقة ويعزز فرصه في المراحل المقبلة من البطولة.



