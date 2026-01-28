لا أعرف مصيري.. مدرب مالي يفجر مفاجآة حول أزمة المعسكر والراتب

فجر البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني لـ منتخب مالي مفاجأة من العيار الثقيل حول غموض مصيره في قادم الأيام.

قال البلجيكي توم سينتفيت مدرب منتخب مالي عبر تصريحات صحفية: أمامنا قرابة شهرين قبل المعسكر القادم للمنتخب المالي وحتى الآن لا أملك أي وضوح بشأن مستقبلي.

تابع مدرب منتخب مالي: أنتظر فقط معرفة ما إذا كنت سوف أستمر في منصبي إلى غاية ذلك الموعد أم لا.

أضاف مدرب مالي: تفاجأت عبر وسائل الإعلام بخبر استقالة كامل الاتحاد المالي لكرة القدم، دون أن يتم إشعاري رسميًا بأي مستجد.

واختتم حديثه قائلا: ورغم أنني وقعت عقدي قبل حوالي عام ونصف إلا أن مسألة الرواتب ظلت غير منتظمة وكان التواصل بخصوصها يتم في الغالب عبر وكيلي بعد فترات طويلة من الإنتظار.