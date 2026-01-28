قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يلامس 5000 دولار عالميا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 دولار في 2026
الأمم المتحدة: النقل القسري للفلسطينيين في الضفة جريمة حرب وقد يرقى لجريمة ضد الإنسانية
مسئول في حماس: مستعدون لتسليم حكم غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية
ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط مرة أخرى.. وما حدث الموسم الماضي كان استثنائيا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وأفضل الأدعية
بيراميدز والشرقية.. ثروت سويلم: لابد من دمج الأندية الاستثمارية مع الشعبية
ثروت سويلم يعلن شكل قرعة المرحلة الثانية للدوري.. وموعد انتهاء المسابقة
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تخفيف حكم حبس متهمة من المؤبد لـ 3 سنوات لحيازتها هيروين

هيروين
هيروين

أصدرت محكمة الجنايات حكمها بتخفيف الحكم على المتهمة بحيازة هيروين من السجن المؤبد لـ 3 سنوات في القاهرة.

وكشف أمر الإحالة، ان المتهمة أسماء م.، لأنها بدائرة قسم الزاوية الحمراء، محافظة القاهرة، أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وطالب، دفاع المتهمة، أمام محكمة الجنايات بالقاهرة، في اتهامها بحيازة الهيروين، ببراءتها مما نسب إليها، مؤكدًا بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات، لوقوعها بالمخالفة لصحيح القانون واصطناع حالة تلبس غير حقيقية.

وأوضح الدفاع أن محضر الضبط شابه تزوير معنوي، إذ ثبت من الأوراق والفيديوهات المتداولة أن المتهمة كانت مقبوضًا عليها فعليًا قبل تحرير المحضر، وهو ما يفقد الإجراءات اللاحقة مشروعيتها القانونية، ويجعل محضر الضبط مجرد رواية لاحقة لا تعبر عن الحقيقة.

وأشار الزعفراني إلى أن الواقعة – حسبما ورد بالأوراق – قيل إنها تمت في شارع عام مكشوف بدائرة قسم شرطة الزاوية وفي توقيت نهاري، وهو ما يتنافى مع منطق الأمور وطبيعة الوقائع، بما يؤكد عدم معقولية تصوير الاتهام.

وأضاف الدفاع أن حالة التلبس لا تُخلق ولا تفترض ولا تُصطنع، طبقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، مؤكدًا أن التلبس يجب أن يكون سابقًا على القبض لا لاحقًا له، بينما الثابت أن القبض تم أولًا ثم جرى تحرير المحضر بزعم التلبس.

واختتم الدفاع مرافعته بالتمسك بكيدية الاتهام وتلفيقه، وبطلان التحريات لكونها حررت بعد الضبط، ملتمسًا من المحكمة القضاء بـ براءة المتهمة لبطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس وبطلان كافة الأدلة المستمدة من إجراءات غير مشروعة.

محكمة الجنايات السجن المؤبد القاهرة اخبار الحوادث حيازة هيروين محافظة القاهرة هيروين

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

الآباء الأساقفة

بحضور لفيف من الأساقفة.. عرض الجزء الثاني من فيلم أسقف الطافوس بالمحرق

رئيس الوزراء

الحكومة: معارض «أهلاً رمضان» ستشهد تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يختتم خلوة روحية للشباب الجامعي بعنوان من الضوضاء إلى السكون

بالصور

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

زواج احمد عز
زواج احمد عز
زواج احمد عز

«ترند بالصدفة».. قصة دمية حصان باكي اجتاحت الصين وجذبت ملايين المستخدمين

الحصان الباكي
الحصان الباكي
الحصان الباكي

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

