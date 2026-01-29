قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
رمضان السيد: إمام عاشور أفضل لاعب في إفريقيا والوطن العربي
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يفوز على جلطة سراي ويحسم التأهل بدوري الأبطال
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 29 يناير 2026: خطط لنشاط بسيط

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 29 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 29 يناير 2026

شارك أفكارك، واستمع جيدًا، ودون ملاحظات قصيرة لتذكر الأفكار. حاول أن تكون واضحًا في كلامك حتى يفهمه الآخرون، استخدم فضولك لحل مشكلة صغيرة ومساعدة صديق.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

إذا نشب خلاف بسيط، استمع أولًا ثم تحدث بلطف، خطط لنشاط بسيط كالمشي أو احتساء الشاي معًا لتعزيز الألفة الحديث الصريح والضحك الخفيف سيزيدان من التقارب ويُدفئان القلوب.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

يجب على مرضى السكري اتباع نظام غذائي مُحدد، على أن يتكون معظمه من الخضراوات والفواكه يُمكن لمن لديهم موعد لعملية جراحية اليوم الالتزام بجدولهم.

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

قد يلفت اقتراح ذكي الانتباه، لذا كن مستعدًا للشرح ببساطة، وازن بين الكلام والاستماع لتجنب الأخطاء، أنجز المهام الصغيرة أولًا لتكتسب زخمًا، اليوم، سيساعدك حديثك الودود وملاحظاتك المنظمة على دفع المشاريع قدمًا. خطط بإيجاز كل صباح.   

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

تجنب العروض المغرية التي تبدو غير واقعية، ستمنحك خطة ثابتة وتوفيرات صغيرة راحة البال، وتساعدك على تحقيق أهدافك المستقبلية بقلق أقل، وراجع قائمة مشترياتك كل نهاية أسبوع.

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء عاطفياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يتخطى آيندهوفن ويتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

أياكس

دوري أبطال أوروبا.. أولمبياكوس يفوز على أياكس بهدفين مقابل هدف

تشيلسي

البلوز تأهل مباشرة.. نابولي يودع دوري الأبطال بعد الهزيمة من تشيلسي

بالصور

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

BYD
BYD
BYD

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد