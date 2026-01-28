قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
صرف الإسكندرية تواصل إصلاح هبوط أرضي بخط طرد سموحة الجديدة

اصلاح هبوط أرضي بسموحة
اصلاح هبوط أرضي بسموحة
أحمد بسيوني

تواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس سامي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بخط طرد سموحة الجديدة، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة للحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي واستقرار الشبكات.

وأوضح المهندس سامي قنديل أن فرق الطوارئ التابعة للشركة تحركت فور تلقي البلاغ، حيث تم تأمين موقع الهبوط وبدء الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح الخط، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار إلى أن الأعمال تُنفذ وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، مع المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات التنفيذية بالشركة، لضمان سرعة الإنجاز وعودة الوضع إلى طبيعته فور الانتهاء من الإصلاحات.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الشركة تعمل على مدار الساعة من خلال فرق التشغيل والصيانة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، في إطار حرصها على تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين.

الاسكندرية إصلاح هبوط أرضي سموحة الجديدة خط طرد منظومة الصرف الصحي

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

