فايز المالكي يكشف عن إصابته بالسرطان: المرض انتشر في جسدي دعواتكم

كشف الفنان السعودي فايز المالكي عن تعرضه لوعكة صحية مشيراً انه بعد خضوعه للفحوصات والعلاج،اكتشف إصابته بورم حميد منتشر بالجسم ويقوم حاليا بإجراءات العلاج.

وقال فايز المالكى عبر حسابه الرسمى على موقع اكس : "لكل من سأل عنى، أسأل الله لا يريكم مكروه بغالى، أبشركم أنى بخير، طلع لى أورام فى المستقيم والبطن، وطلعت أورام حميدة اللهم لك الحمد، وقاعد أتعالج وأمورى زينة، والحمد لله إنها حميدة، اللهم لك الحمد والشكر، ولا تحرمونى من دعواتكم".

وتفاعل مع منشور فايز المالكى عدد كبير من جمهوره وزملائه فى الوسط الفنى، الذين حرصوا على توجيه الدعاء له بالشفاء العاجل، متمنين له الصحة والعافية.

ويذكر أن أحدث أعمال المالكى، هي مشاركته فى مسرحية «طال عمره»، والتى عرضت ضمن فعاليات النسخة الـ 6 من «موسم الرياض»، وذلك بعد سنوات من الغياب عن تقديم اي أعمال.