يجب الالتزام بخطة السلام.. روسيا أمام مجلس الأمن: التهجير القسري من غزة غير مقبول

أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي أ. نيبينزيا أن التطورات الأخيرة تتيح مجالًا لـ«تفاؤل حذر»، مرحّبًا بإعادة رفات "ران جويلي" إلى إسرائيل، واصفًا الحدث بـ«الرمزي».

وأعرب نيبينزيا - في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط وخطة السلام في غزة اليوم الأربعاء- عن أمله في أن تسهم خطة السلام الحالية في إرساء أساس متين لاستعادة العلاقات بين الشعبين، وذلك رغم أن التطورات الخطيرة للحرب في غزة وآثارها على الأرض.

وشدّد السفير الروسي على أن نجاح خطة السلام؛ يتطلب احترامًا صارمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة "غير مقبول" بغض النظر عن الذرائع المقدّمة لتبريره.

وأشار إلى أنه ينتظر من الولايات المتحدة توضيحات بشأن نشر قوات دولية لتحقيق الاستقرار، لا سيما ما يتعلق بتشكيلها وحجمها وولايتها، مؤكدًا أن فاعلية أي مهمة من هذا النوع ستعتمد على موافقة الأطراف المعنية وقدرتها على تنفيذ ولايتها بالكامل.

وقال نيبينزيا، إن إسرائيل لم يعد لديها أي مبرر لتأخير الوفاء بالتزاماتها الإنسانية، كما هو منصوص عليه في النقطتين السابعة والثامنة من خطة السلام، وكذلك في قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025.

وفي سياق متصل، أفاد بأن 309 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قُتلوا، داعيًا إلى إجراء تحقيق محايد لمحاسبة المسؤولين، ومشيرًا إلى إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية.