بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يفوز على جلطة سراي ويحسم التأهل بدوري الأبطال
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
عاصفة ترابية في الطريق.. الأرصاد تُحذر من انخفاض الرؤية الأفقية غدا
مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بالمنيا برقم الجلوس
ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد
يجب الالتزام بخطة السلام.. روسيا أمام مجلس الأمن: التهجير القسري من غزة غير مقبول

أ ش أ

 أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي أ. نيبينزيا أن التطورات الأخيرة تتيح مجالًا لـ«تفاؤل حذر»، مرحّبًا بإعادة رفات "ران جويلي" إلى إسرائيل، واصفًا الحدث بـ«الرمزي».

وأعرب نيبينزيا - في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط وخطة السلام في غزة اليوم الأربعاء- عن أمله في أن تسهم خطة السلام الحالية في إرساء أساس متين لاستعادة العلاقات بين الشعبين، وذلك رغم أن التطورات الخطيرة للحرب في غزة وآثارها على الأرض.

وشدّد السفير الروسي على أن نجاح خطة السلام؛ يتطلب احترامًا صارمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة "غير مقبول" بغض النظر عن الذرائع المقدّمة لتبريره.

وأشار إلى أنه ينتظر من الولايات المتحدة توضيحات بشأن نشر قوات دولية لتحقيق الاستقرار، لا سيما ما يتعلق بتشكيلها وحجمها وولايتها، مؤكدًا أن فاعلية أي مهمة من هذا النوع ستعتمد على موافقة الأطراف المعنية وقدرتها على تنفيذ ولايتها بالكامل.

وقال نيبينزيا، إن إسرائيل لم يعد لديها أي مبرر لتأخير الوفاء بالتزاماتها الإنسانية، كما هو منصوص عليه في النقطتين السابعة والثامنة من خطة السلام، وكذلك في قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025.

وفي سياق متصل، أفاد بأن 309 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قُتلوا، داعيًا إلى إجراء تحقيق محايد لمحاسبة المسؤولين، ومشيرًا إلى إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية.

