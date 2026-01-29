الجثث بتتكلم وتضحك.. أشهر مغسلة تكشف أسرار عالم الموتى

كشفت غادة، أشهر مغسلة موتى، عن حبها الكبير لتغسيل الموتى، مؤكدة أنها تعمل في هذا المجال منذ 25 سنة، وأنها لا تستطيع الاستغناء عنه.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2": "بقالي 25 سنة بغسل الموتى وحبيت التغسيل، ومقدرش أستغنى عن الشغلانة وحبيتها أوي، لقيت البني آدم زي ما بيعيش بأسراره بيموت بأسراره".

وأضافت غادة أن عملها مع موتى الحوادث جعلها ترى الحياة بمنظور آخر، مشيرة إلى أن هذا العمل لا يقدر بثمن، ولا تنفعه كنوز الدنيا وهي على سرير الغسل.

وتابعت: "اللي عاش بيرضي ربنا بيبان عليه، واللي توفى وهو عمله مش كويس بيبان عليه، واللي بيموت موتة ربنا بيكون وجه مستبشر، واللي بيعمل خير في الدنيا، بيكون خير في غسله وتكفينه".

وأوضحت أن هناك حالات مميزة واجهتها أثناء عملها، منها ميتة كانت تتشاهد وترفع صباعها وتنزله أثناء الغسل، مؤكدة أن الميت يتحسس عمله أثناء الوفاة، وأنها تضطر أحيانًا لتهدئة أقارب المتوفى.

وذكرت: "اقسم بالله قابلت حالة كانت بتتشاهد وهي ميتة كانت بترفع صوباعها وتنزله، على فكرة الميت بيتحسد على موته وعمله، وشوفتها بتتشاهد طول فترة الغسل، لقيت بنتها هتنهار قولت لبنتها لا مينفعش تنهاري".

وأضافت أن الميت يستطيع سماع كل شيء أثناء الغسل، وأن بعضهم يستجيب لحركاتها، مؤكدة أن هناك متوفين يبكون لحظة الغسل، وأن البعض يرغب في إنهاء الغسل بسرعة ليقابل ربنا.

وقالت: "الميت لما بيكون عايز يشوف إنسان بيفتح عينيه والجثة بتكون سامعة كل حاجة، وأنا بكلم الجثة وأنا بحركها وبتستجيب، والميت بيشوف ويسمع عشان يجي معايا على اليمين لما أعوزها، وفيه متوفيين بيعيطوا لحظة الغسل".

وتابعت غادة أن بعض الحالات كانت مؤثرة جدًا، منها متوفية كانت مضطرة لاحتضانها أثناء الغسل، وأخرى كانت تُظهر الألم بصوتها أثناء غسل ذراعها المكسور، مؤكدة أن المتوفى يرى كل شيء حتى لحظة الدفن، وأن بعضهم يضحك ويظهر سروره أثناء الغسل.

واختتمت: "فيه ناس غسلها بيخلص بسرعة كأنها عايزة تخلص وعايزة تقابل ربنا، أنا اتغيرت كتير لما غسلت الناس بقيت عايزة اعامل ربنا بس، وعايزة المغسلة اللي تغسلني متقولش حاجة عني، فيه مرة كنت بغسل واحدة ودراعها كان مكسور وبلين دراعها سمعتها وهي بتقول 'ااه' والجثة بتفضل شايفة كل حاجة لحد ما تنزل التربة، وفيه ناس بتضحك كتير، ده أنا فيه واحدة حضنتني".