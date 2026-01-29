قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
منها مواقع نووية.. ما أهداف الضربات الأمريكية المحتملة على إيران؟
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
توك شو

الجثث بتتكلم وتضحك.. أشهر مغسلة تكشف أسرار عالم الموتى

غادة أشهر مغسلة موتى
غادة أشهر مغسلة موتى
إسراء صبري

كشفت غادة، أشهر مغسلة موتى، عن حبها الكبير لتغسيل الموتى، مؤكدة أنها تعمل في هذا المجال منذ 25 سنة، وأنها لا تستطيع الاستغناء عنه.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2": "بقالي 25 سنة بغسل الموتى وحبيت التغسيل، ومقدرش أستغنى عن الشغلانة وحبيتها أوي، لقيت البني آدم زي ما بيعيش بأسراره بيموت بأسراره".

وأضافت غادة أن عملها مع موتى الحوادث جعلها ترى الحياة بمنظور آخر، مشيرة إلى أن هذا العمل لا يقدر بثمن، ولا تنفعه كنوز الدنيا وهي على سرير الغسل.

وتابعت: "اللي عاش بيرضي ربنا بيبان عليه، واللي توفى وهو عمله مش كويس بيبان عليه، واللي بيموت موتة ربنا بيكون وجه مستبشر، واللي بيعمل خير في الدنيا، بيكون خير في غسله وتكفينه".

وأوضحت أن هناك حالات مميزة واجهتها أثناء عملها، منها ميتة كانت تتشاهد وترفع صباعها وتنزله أثناء الغسل، مؤكدة أن الميت يتحسس عمله أثناء الوفاة، وأنها تضطر أحيانًا لتهدئة أقارب المتوفى.

وذكرت: "اقسم بالله قابلت حالة كانت بتتشاهد وهي ميتة كانت بترفع صوباعها وتنزله، على فكرة الميت بيتحسد على موته وعمله، وشوفتها بتتشاهد طول فترة الغسل، لقيت بنتها هتنهار قولت لبنتها لا مينفعش تنهاري".

وأضافت أن الميت يستطيع سماع كل شيء أثناء الغسل، وأن بعضهم يستجيب لحركاتها، مؤكدة أن هناك متوفين يبكون لحظة الغسل، وأن البعض يرغب في إنهاء الغسل بسرعة ليقابل ربنا.

وقالت: "الميت لما بيكون عايز يشوف إنسان بيفتح عينيه والجثة بتكون سامعة كل حاجة، وأنا بكلم الجثة وأنا بحركها وبتستجيب، والميت بيشوف ويسمع عشان يجي معايا على اليمين لما أعوزها، وفيه متوفيين بيعيطوا لحظة الغسل".

وتابعت غادة أن بعض الحالات كانت مؤثرة جدًا، منها متوفية كانت مضطرة لاحتضانها أثناء الغسل، وأخرى كانت تُظهر الألم بصوتها أثناء غسل ذراعها المكسور، مؤكدة أن المتوفى يرى كل شيء حتى لحظة الدفن، وأن بعضهم يضحك ويظهر سروره أثناء الغسل.

واختتمت: "فيه ناس غسلها بيخلص بسرعة كأنها عايزة تخلص وعايزة تقابل ربنا، أنا اتغيرت كتير لما غسلت الناس بقيت عايزة اعامل ربنا بس، وعايزة المغسلة اللي تغسلني متقولش حاجة عني، فيه مرة كنت بغسل واحدة ودراعها كان مكسور وبلين دراعها سمعتها وهي بتقول 'ااه' والجثة بتفضل شايفة كل حاجة لحد ما تنزل التربة، وفيه ناس بتضحك كتير، ده أنا فيه واحدة حضنتني".

مغسلة موتى تغسيل الموتى برنامج تفاصيل

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

زينة

بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. زينة: ليس حظا أبدا دائما يا الله

مبادرات الصحة

الشيشيني: نجاح المبادرات الصحية أسهم في خفض معدلات السمنة بين الطلاب من 12% إلى 8%

مجلس النواب

مقارنة بين الوعود والأرقام الفعلية.. تفاصيل أول استجواب في البرلمان لوزير البترول

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

سعر هيونداي ماتريكس 2010 المُستعملة

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

