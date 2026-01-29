رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال ربط وصلات المياه " بمبارك ١٤ "

تابع اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل أعمال فرق التشغيل والصيانة الجارية لربط وصلات مياه عمارات مبارك ١٤ بشبكة رافع 2520 حيث تم البدء في دخول منطقة مبارك 14 منظومة الضخ المباشر 24 ساعة.

وأكد رئيس شركة المياه أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب بالمحافظة و لضمان جودة واستدامة الخدمة.

ووجه اللواء بهاء بسرعه الانتهاء من أعمال التوصيل طبقا للبرنامج الذمنى المحدد للتنفيذ مع الالتزام بالمعايير الفنية حيث من المقرر الانتهاء من أعمال وصلات مياه منطقة مبارك 14 خلال اسبوعين من تاريخه .. تمهيدا لاستكمال تنفيذ خطة الشركة بباقي المناطق المخطط لها الضخ بنظام ٢٤ ساعه والغاء نظام المناوبات وذلك بعد التأكد من جاهزية الشبكات بهذه المناطق بهدف تحسين واستقرار خدمات مياه الشرب وتطوير منظومة المياه بكافة المناطق