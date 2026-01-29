قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البنك المركزي : أحبطنا عمليات احتيالية بـ4 مليارات جنيه في 2025
قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات
زلزال يضرب طهران .. الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
صفقة أمريكية لتفادي الإغلاق الحكومي بشروط جديدة
المغرب يستأنف على عقوبات كاف بعد نهائي أمم إفريقيا
بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس
سعر الدولار مساء اليوم 29-1-2026
الصحة توجه بوضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
فرانس 24: شبكة العمل الأوروبية لمكافحة المبيدات تحذر من وجود مزيج من المبيدات في التفاح بأوروبا

شبكة العمل الأوروبية
شبكة العمل الأوروبية
أ ش أ

قامت شبكة العمل الأوروبية لمكافحة المبيدات (PAN Europe بان يوروب -) ) وهي ائتلاف من المنظمات غير الحكومية المناهضة للمبيدات، بتحليل نحو 60 تفاحة، تم شراؤها عشوائيً من 13 دولة أوروبية، بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا.

ووجدت الشبكة ، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم الخميس ، 85% من العينات بقايا مبيدات متعددة ، وحذرت من أن بعض العينات احتوت على ما يصل إلى سبعة أنواع مختلفة من بقايا المبيدات.

ونددت منظمات بيئية، في تقرير لها ، بوجود "مزيج سام من المبيدات" في التفاح في أنحاء أوروبا ، حيث وجدت الشبكة في 71% من الحالات مبيدات مصنفة ضمن أكثر المبيدات سمية في الاتحاد الأوروبي، وهي تلك التي تندرج ضمن فئة "المبيدات المرشحة للاستبدال"، والتي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخلص منها تدريجيا في أسرع وقت ممكن.

واحتوت 64% من العينات على ملوث واحد على الأقل من الملوثات الثابتة (PFAS)، وهي مواد كيميائية منتشرة في حياتنا اليومية وتظل لفترة طويلة في البيئة.

ويسمح بوجود بقايا المبيدات في الاتحاد الأوروبي ضمن حدود معينة.

ولكن شبكة "بان يوروب" استنكرت "تأثير التراكم"، حيث يتعرض المستهلكون لمزيج من عدة مبيدات في المنتج نفسه.

من جانبه، انتقد "مارتن ديرمين" أحد ممثلي المنظمة، الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) لتقييمها المبيدات بشكل منفصل، بدلا من تقييم تأثير "التعرض المتعدد" لمجموعة من المواد.

وقال إن "هذا التقرير يوضح أن 85% من التفاح يحتوي على بقايا مبيدات متعددة، ولا نعلم ما إذا كان آمنا للاستهلاك" ، مشيراً إلى مخاطر محتملة للإصابة بالسرطان أو العقم.

ووفقا لمنظمة "بان يوروب"، لو تم بيع هذا التفاح كغذاء أطفال مصنع، لتم رفض 93% من العينات، لأن مستويات المبيدات تجاوزت الحدود المسموح بها للأطفال دون سن الثالثة.

وتعد التشريعات الأوروبية أكثر صرامة فيما يتعلق بالمنتجات المخصصة للأطفال الرضع لحماية نموهم.

وتنصح المنظمة بشراء التفاح العضوي أو تقشير التفاح المزروع بالطرق التقليدية قبل تناوله.

وإلى جانب الموز، يعد التفاح من الفواكه المفضلة لدى الأوروبيين. كما أنه أكثر الفواكه إنتاجا في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في بولندا وإيطاليا وفرنسا.

ويعد التفاح من أكثر الفواكه التي تعالج بالمبيدات الحشرية لمكافحة أمراض مثل جرب التفاح وهو المرض الفطري الرئيسي الذي يصيب أشجار التفاح. ويجرى أكثر من نصف عمليات رش المبيدات الحشرية السنوية العديدة، والتي يبلغ متوسطها 35 عملية، لمكافحة هذا المرض.

يذكر أن شبكة العمل الأوروبية لمكافحة المبيدات (PAN Europe) هي منظمة غير حكومية تأسست عام 1983 وتضم أكثر من 30 منظمة بيئية وصحية في 23 دولة أوروبية. تهدف إلى تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، تعزيز الزراعة المستدامة، وحماية الصحة والبيئة من خلال حملات للحد من استخدام المبيدات الخطرة، حماية النحل، ونشر الوعي.

