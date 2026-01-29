لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لانعقاد فعاليات اختيار رئيس الحزب .. غدا

قامت لجنة الانتخابات بـ حزب الوفد، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية والتجهيزات الكاملة الخاصة بانتخابات رئاسة الحزب، المقرر إجراؤها غدًا، الجمعة ٣٠ يناير ٢٠٢٦ وذلك في إطار الحرص على خروج العملية الانتخابية بصورة تليق بتاريخ حزب الوفد العريق، وتعكس نزاهة وشفافية “العرس الديمقراطي”.

وترأس لجنة الانتخابات النائب المستشار طارق عبدالعزيز، عضو الهيئة العليا ومقرر اللجنة، وضم اللجنة كلًا من:

النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد،والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا،وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي،

واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب،

والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.و كلًا من:

أيمن محمد سيد المدير المالي،أحمد عزت المدير الإداري،علي حسن مدير شؤون العضوية،وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

وشملت الجولة تفقد مقار الاقتراع، ومراجعة الترتيبات التنظيمية والفنية، والتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتوافر جميع الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم في التصويت بسهولة ويسر.

وأكدت لجنة الانتخابات أن كافة الاستعدادات تمت وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بالضوابط واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويعزز مناخ الشفافية والديمقراطية داخل الحزب.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار استعداد حزب الوفد لإجراء انتخابات رئاسة الحزب غدًا، وسط اهتمام واسع من أعضاء الجمعية العمومية، باعتبارها محطة مهمة في مسيرة الحزب السياسية والتنظيمية.