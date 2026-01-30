قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

جنرال موتورز تعود بقوة.. محركات V8 وهجينة لشاحنات الجيل الجديد

جنرال موتورز
جنرال موتورز
عزة عاطف

تستعد مجموعة جنرال موتورز لإحداث ثورة في أداء شاحناتها من الجيل القادم، مثل "شيفروليه سيلفرادو" و"GMC سييرا"، عبر تطوير جيل جديد كليًّا من محركات الثماني أسطوانات (V8). 

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس اختارت فيه شركات منافسة مسارات مختلفة؛ حيث قامت شركة "رام" بإيقاف محركاتها الكبيرة لفترة وجيزة مما أدى لتراجع مبيعاتها بشكل حاد قبل أن تقرر إعادتها، بينما تخلت "تويوتا توندرا" تمامًا عن محرك (V8) الشهير دون وجود أي بادرة لعودته. 

وتعكس رؤية جنرال موتورز في عام 2026 إدراكًا عميقًا لمتطلبات عملاء الشاحنات الثقيلة الذين يرفضون التخلي عن العزم والقوة التي توفرها المحركات الكبيرة.

المحركات الهجينة كحل ذكي لرفع الكفاءة والقوة

بجانب تطوير محركات الاحتراق الداخلي، تعمل جنرال موتورز على دمج تكنولوجيا المحركات الهجينة (Hybrid) ضمن خيارات شاحنات موديل 2027. 

ويهدف هذا التوجه إلى الجمع بين القوة الميكانيكية لمحركات "V8" وبين الكفاءة العالية في استهلاك الوقود التي توفرها المنظومات الكهربائية. 

هذا المزيج التقني لن يمنح الشاحنات عزمًا إضافيًّا عند السحب فحسب، بل سيجعلها أكثر توافقًا مع المعايير البيئية الصارمة دون التضحية بـ "عضلات" الشاحنة التي يفضلها المستخدمون. 

إن التركيز على زيادة الكفاءة مع رفع مستويات القوة يمثل رهان جنرال موتورز الرابح للسيطرة على سوق الشاحنات العالمي في السنوات المقبلة.

معالجة مخاوف الاعتمادية وضمان الجودة

لا تقتصر جهود جنرال موتورز على بناء محركات أكثر قوة فقط، بل تولي الشركة اهتمامًا بالغًا بملف "الاعتمادية" (Reliability) الذي بات يشغل بال الكثيرين بعد أزمات المحركات الأخيرة. 

وتسعى الشركة من خلال الأجيال القادمة إلى معالجة كافة الثغرات التقنية في الخيارات الحالية، لضمان أن تكون المحركات الجديدة قادرة على تحمل العمل الشاق والظروف المناخية القاسية لسنوات طويلة. 

ويعد هذا الالتزام بالجودة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى طمأنة العملاء وبناء ثقة مستدامة تجعل من "سيلفرادو" و"سييرا" الخيار الأول للباحثين عن الصلابة والاعتمادية الأمريكية في مطلع عام 2027.

توقعات السوق والمنافسة في عام 2027

مع اقتراب موعد الكشف عن هذه المحركات، يتوقع خبراء السيارات أن تنجح جنرال موتورز في جذب شريحة كبيرة من عملاء الشركات المنافسة الذين يشعرون بخيبة أمل من اختفاء المحركات الكبيرة. 

ومن المنتظر أن تبدأ الاختبارات الميدانية لهذه المحركات الهجينة الجديدة خلال الأشهر القادمة، مع توقعات بزيادة في القوة الحصانية تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالموديلات الحالية. 

هذا التفوق التقني، مدعومًا باستراتيجية تصنيع محلية قوية، سيضع جنرال موتورز في مقدمة السباق العالمي لتطوير شاحنات "المستقبل" التي تجمع بين التكنولوجيا الخضراء والقوة الغاشمة. 

