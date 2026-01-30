مصطفى شوقي يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسرحية ابن الأصول.. فيديو

كشف الفنان مصطفى شوقي في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري عن أسرار وكواليس مشاركته في مسرحية ابن الأصول، والتي تمثل عودة قوية للمسرح الغنائي الاستعراضي بطابع اجتماعي معاصر.



وأوضح شوقي أن المسرحية تجمع بين الدراما الاجتماعية والاستعراضات والغناء، وتقدم رسالة إنسانية عميقة تناقش صراع القيم في المجتمع، مؤكدًا أن العمل يراهن على إعادة إحياء المسرح الغنائي بشكل حديث يواكب ذوق الجمهور.



ويجسد مصطفى شوقي خلال أحداث المسرحية شخصية «شريف»، وهو شاب ورث مهنة الأرابيسك عن والده، كما ورث عنه مبلغًا كبيرًا من المال، لتبدأ رحلته مع صراع داخلي حاد بين إغراء المال ومشاعر الحب، في إطار درامي مليء بالمواقف الإنسانية والتقلبات النفسية.



وأشار شوقي إلى أن الشخصية تمثل تحديًا فنيًا خاصًا بالنسبة له، نظرًا لتداخل الأبعاد النفسية والاجتماعية، إضافة إلى متطلبات الأداء الغنائي والاستعراضي، معتبرًا أن ابن الأصول تجربة مسرحية مختلفة ستترك أثرًا واضحًا لدى الجمهور.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن المسرحية تحمل مفاجآت عديدة، سواء على مستوى القصة أو الموسيقى والاستعراضات، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور وتعيد للمسرح الغنائي بريقه من جديد.

