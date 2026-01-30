مدير معرض الكتاب: الشباب يمثلون 80% من الزائرين

قال أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الشباب يمثلون نحو 80% من جمهور المعرض.

وأشار إلى أن حضور الشباب لا يقتصر على تلقي المعرفة فقط، بل يشاركون أيضًا في إنتاجها من خلال الإبداع والكتابة.

توجهات أدبية جديدة وإقبال واسع

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز، أن تنوع اهتمامات الشباب الأدبية، مثل أدب الرعب والفانتازيا، يعكس ارتباطهم الحقيقي بالقراءة، مع قدرتهم على تنويع اختياراتهم عند زيارة المعرض.

ظهور أسماء شابة جديدة

وأشار المدير التنفيذي إلى أن المعرض يشهد ظهور كتاب شباب جدد سنويًا في حفلات توقيع الكتب، مع إقبال جماهيري كبير وطوابير ممتدة من القراء، ما يعد مؤشرًا مهمًا على نجاح المعرض.

اهتمام خاص بالطفل

وكشف مجاهد عن تخصيص المعرض لمساحة 8000 متر مربع للطفل هذا العام، من خلال معرض كتاب الطفل، مع أنشطة تفاعلية، ومسابقات فنية، وورش حكي وتلوين، لتعزيز حب القراءة والكتابة منذ المراحل المبكرة.

وأكد مجاهد أن الإقبال الشبابي على القراءة ما زال قويًا، وأن معدلات القراءة في مصر تُعد من الأعلى في الوطن العربي؛ ما يعكس استمرار الثقافة القرائية بين الأجيال الجديدة.