أخبار أسوان| برامج لتمكين المرأة وتأهيل الشباب.. إنجازات طبية لقسم القلب بمستشفى الجامعة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 30/1/2026 أحداث متنوعة .

فقد وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية المستدامة .

وشدد المحافظ على ضرورة الإستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية التي تساهم فى بناء قدرات المرأة وتمكينها بمختلف المجالات، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص بكافة أفراد الأسرة .

عقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسوان اجتماعه برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان ورئيس مجلس إدارة المركز ، وبحضور الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني مدير المركز، والدكتور سعيد صديق المشرف التنفيذي للمركز، والأستاذ خالد عسران أمين عام الجامعة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها عرض التقرير الختامي لدورات المركز خلال عام 2025، والذي أظهر نجاح المركز في تدريب 1322 متدربًا من خلال 34 دورة تدريبية متنوعة، استهدفت رفع كفاءة وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات الأكاديمية والإدارية.

وأوصى المجلس بعرض التقرير على مدير الوحدات الخاصة تمهيدًا لعرضه على مجلس الجامعة.

أكدت جامعة أسوان أن قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الجامعى واصل خلال عام 2025 تحقيق إنجازات طبية وعلمية بارزة ، عززت من مكانته كأحد أهم الأقسام المتخصصة فى جنوب الصعيد .

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،ان أسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة.

وأضاف "نصرت" أن قسم القلب نجح خلال عام 2025 في إجراء 3,480 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتنفيذ 1,325 تدخلًا علاجيًا متقدمًا شملت تركيب الدعامات للشرايين التاجية والتدخلات العاجلة لجلطات القلب، إلى جانب استقبال وعلاج 27,600 حالة عبر العيادات الخارجية والطوارئ والرعاية القلبية المركزة، فضلًا عن متابعة نحو 1,150 حالة من مرضى قصور عضلة القلب واضطرابات النظم القلبي باستخدام أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا.

