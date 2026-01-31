قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة زيجات نبيل الهجرسي وآخر أيامه

نبيل الهجرسي
نبيل الهجرسي
سعيد فراج

تحل اليوم السبت الموافق 31 يناير، ذكرى ميلاد الفنان نبيل الهجرسي الذي قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني.

مشوار نبيل الهجرسي الفني  

نبيل الهجرسي ولد بالاسكندرية يوم 31 من يناير عام 1937.. تخرج في كلية الفنون التطبيقية.. هذه الكلية التي كانت قريبة لميوله واتجاهاته.. عمل في مجال الديكور والذي قربه من المجال الفني.. تودد إلي بعض الأسماء الفنية التي ساعدته في بداية مشواره الفني.

تزوج في بداية حياته من الفنانة إسعاد يونس والتي كانت تعمل انذاك مذيعة بمحطة الشرق الأوسط .. ما جعله يقترب أكثر من الوسط الفني.. عرف بخفة ظله.. وسرعة تحركاته فكان يسند إليه دائما تلك الأدوار التي تطلب الحركة الخفيفة والسريع.. فهو دائما صديق البطل الذي ينقذ الموقف.

عشق العمل في المسرح وتألق به من الأدوار التي تركت علامة لدي الجمهور.. الطرطور ..اصل وصورة.. العبيط .. البلدوزر .. قانون الحب نمرة 2 تكسب .. اوانا الدولار.

أعمال نبيل الهجرسي وآخر محطاته 

وقف أمام ألمع النجوم ما زاده ثقة وخبرة وتالق.. ففي فيلم (الست الناظرة) تألق أمام سعاد حسني.. وماجدة الخطيب .. زهرة العلا .. زوزو نبيل .. أيضا في فيلم (صباخ الخير يازوجتي العزيزة) كان أمام صلاح ذو الفقار.. ونيللي.. وتحية كاريوكا.. أيضا كان له حضور طاغ في فيلم ليلة سقوط بغداد .. والستات .. علي سبايسي لحظة انوثة.. درب البهلوان.

مثل ايضا للتليفزيون العديد من الادوار منها العمدة هانم .. قمر .. الحب بعد المداولة الابواب المغلقة .. ابد لن اموت .. العنكبوت.. حضرة المتهم اخي.

وكانت آخر محطاته فيلم فبراير الأسود مع الراحل خالد صالح طارق عبد العزيز .. وميار الغيطي عن قصة وإخراج محمد أمين ولكن لم يمهله القدر أن يري العرض الخاص لهذا الفيلم فقد شعر بهبوط حاد في الدورة الدموية ما جعل أسرته تنقله فورا إلي مستشفي الأنجلو ليلفظ أنفاسه الأخيرة.. ويتم تأجيل العرض الخاص للفيلم تماشيا مع حدث رحيله.

لم يمهله القدر أيضا أن يسعد بزفاف ابنته (هبة) علي الكابتن أمير عزمي مجاهد كابتن لاعب فريق المقاصة ونجل الكابتن عزمي مجاهد فقد رحل دون أن يحضر زفافها.

آخر أيام نبيل الهجرسي 

وفي آخر أيامه عاني الهجرسي من تجاهل المنتجين والمخرجين له ما أصابه باكتئاب وتوتر عصبي.. ما جعل ابنه (نور) يصرح بذلك لوسائل الإعلام وقت رحيل والده وفي يوم 19 من يناير من عام 2013 يرحل نبيل الهجرسي وتشاء الأقدار أن يكون يوم رحيله هو نفس يوم رحيل الفنان وحيد سيف ليقام ليلة عزاء واحدة لهما معًا ويحضر الفنانون لتقديم واجب العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية في فقيدي الفن نبيل الهجرسي ووحيد سيف.

