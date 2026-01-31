برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي عن تحسن الاقتصاد تعزز الثقة وتطمئن المستثمرين

ثمنت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسن الأوضاع الداخلية والاقتصادية، مؤكدة أنها تحمل رسائل طمأنة مهمة للمواطنين والمستثمرين.



وأوضحت "نبيه"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار تمثل ركيزة أساسية لدعم النمو وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى، فجر أمس الجمعة، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقباله فور وصوله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وخلال الزيارة، قال الرئيس السيسى إنه بالنسبة للوضع الداخلي: “أطمئنكم أنه في تحسن سواء على الصعيد الاقتصادي أو في تحسن فرص الاستثمار، وردا على من يستفسرون عن توقيت حصد نتائج الجهد في مجال الإصلاح الاقتصادي، فأشير إلى أهمية أن نعمل أكثر، ونبذل جهدا أكبر، وأن تكون عناصر الاقتصاد المصري أقوى بكثير، وأؤكد أن الدولة في تطور وتقدم مستمر، والتحسن عملية مستمرة وقائمة على قيام جيل بتسليم الأجيال التالية”.

وأكد الرئيس السيسي أن "الأوضاع الداخلية مستقرة، والسلع والاحتياجات وخلافه متوافرة على الرغم من الأزمات العالمية، ونحن في شهر شعبان وعلى أعتاب شهر رمضان وكل السلع متوافرة بحمد الله".