احتفالية وطنية بجنوب سيناء تُجسِّد روح الانتماء في عيد الشرطة





نظَّم كيان «رواد المحافظات الحدودية» بمحافظة جنوب سيناء احتفالية كبرى بمناسبة عيد الشرطة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفي إطار دعم القيم الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء لدى الشباب.

وجاءت الاحتفالية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية)، تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تقوم به الكيانات الشبابية في مساندة مؤسسات الدولة، وترسيخ الوعي الوطني، وتعميق مفاهيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وشهدت فعاليات الحفل تقديم أوبريت وطني بعنوان «25 يناير»، إلى جانب فقرات شعرية وغنائية وطنية، وعروض فنية عبَّرت عن معاني التضحية والفداء والاعتزاز بالوطن، وسط حضور وتفاعل واسع من المشاركين.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم أسرة الشهيد سامح مدحت، تقديرًا لتضحياته الخالدة، وتأكيدًا على مكانة الشهداء في وجدان الشعب المصري، وما قدَّموه من نماذج مشرفة في الدفاع عن الوطن.

ويؤكد كيان «رواد المحافظات الحدودية» من خلال هذه الفعالية حرصه المستمر على غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب، ودعم المناسبات القومية، وتعزيز أواصر التعاون مع وزارة ، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.