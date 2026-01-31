قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
محافظات

احتفالية وطنية بجنوب سيناء تُجسِّد روح الانتماء في عيد الشرطة

كيان رواد
كيان رواد
ايمن محمد


 

نظَّم كيان «رواد المحافظات الحدودية» بمحافظة جنوب سيناء احتفالية كبرى بمناسبة عيد الشرطة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفي إطار دعم القيم الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء لدى الشباب.

وجاءت الاحتفالية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية)، تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تقوم به الكيانات الشبابية في مساندة مؤسسات الدولة، وترسيخ الوعي الوطني، وتعميق مفاهيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وشهدت فعاليات الحفل تقديم أوبريت وطني بعنوان «25 يناير»، إلى جانب فقرات شعرية وغنائية وطنية، وعروض فنية عبَّرت عن معاني التضحية والفداء والاعتزاز بالوطن، وسط حضور وتفاعل واسع من المشاركين.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم أسرة الشهيد سامح مدحت، تقديرًا لتضحياته الخالدة، وتأكيدًا على مكانة الشهداء في وجدان الشعب المصري، وما قدَّموه من نماذج مشرفة في الدفاع عن الوطن.

ويؤكد كيان «رواد المحافظات الحدودية» من خلال هذه الفعالية حرصه المستمر على غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب، ودعم المناسبات القومية، وتعزيز أواصر التعاون مع وزارة ، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.

جنوب سيناء كيان رواد الحدودية الانتماء المحافظات

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

هند صبري

تاجرة مخدرات.. هند صبري تكشف تفاصيل دورها في مسلسل مناعة

مي عز الدين

مي عز الدين تتغنى بجمال ليلى علوي في أحدث ظهور

أحمد حلمي

منهم أحمد حلمي ومحمد هنيدي.. نجوم دراما رمضان الإذاعية

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

