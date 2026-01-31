قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إزالة أكثر من 1000 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

التعدى على الأراضى الزراعية
التعدى على الأراضى الزراعية
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن تكثيف جهودها الميدانية للتصدي بكل حسم لمحاولات البناء والتعدي على الرقعة الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي المصري.


وكشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لحماية الأراضي عن نجاح مهندسي الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، والأجهزة الأمنية المعنية في إزالة  نحو 1004 حالات تعدي على مستوى المحافظات، خلال هذا الأسبوع، شملت 334 حالة تعدي في المهد، تم إزالتها فوراً، فضلا عن تنفيذ قرارات إزالة لعدد 670 حالة تعدي تعود لفترات سابقة، وذلك ضمن خطة الدولة لإنهاء كافة المخالفات المتراكمة.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى أن لجان المرور والمتابعة قامت بجولات ميدانية مكثفة شملت محافظات: المنوفية، البحيرة، الجيزة، والفيوم، لمتابعة سير العمل والتأكد من عدم وجود أي تهاون في تطبيق القانون، لافتا إلى ان هذه التحركات تأتي بالتزامن مع انطلاق "الموجة 28" لإزالة التعديات، والتي تشهد تنسيقاً رفيع المستوى بين وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات، لشن حملات مكبرة تستهدف حماية الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن غرفة عمليات حماية الأراضي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ورصد أي محاولات للشروع في البناء،  والتنسيق مع كافة مديريات الزراعة، مشدداً على أن مهندسي الحماية بالمحافظات يقومون بالتعامل الفوري مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

الزراعة تعدي على الأراضي الأراضي الزراعية لتعدي على الرقعة الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نظيره الانجولي

مشروعات مشتركة في ممر لوبيتو..اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأنجولي

صورة تعبيرية

لماذا انهار الذهب والفضة فجأة... وهل تعاود الصعود؟| تقرير خاص

توتر دبلوماسي بين جنوب أفريقيا والاحتلال وبطله ممثل إسرائيل

جنوب أفريقيا تطرد القائم بالأعمال الإسرائيلي.. وانتقام صهيوني في رام الله

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد