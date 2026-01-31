إزالة أكثر من 1000 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن تكثيف جهودها الميدانية للتصدي بكل حسم لمحاولات البناء والتعدي على الرقعة الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي المصري.



وكشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لحماية الأراضي عن نجاح مهندسي الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، والأجهزة الأمنية المعنية في إزالة نحو 1004 حالات تعدي على مستوى المحافظات، خلال هذا الأسبوع، شملت 334 حالة تعدي في المهد، تم إزالتها فوراً، فضلا عن تنفيذ قرارات إزالة لعدد 670 حالة تعدي تعود لفترات سابقة، وذلك ضمن خطة الدولة لإنهاء كافة المخالفات المتراكمة.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى أن لجان المرور والمتابعة قامت بجولات ميدانية مكثفة شملت محافظات: المنوفية، البحيرة، الجيزة، والفيوم، لمتابعة سير العمل والتأكد من عدم وجود أي تهاون في تطبيق القانون، لافتا إلى ان هذه التحركات تأتي بالتزامن مع انطلاق "الموجة 28" لإزالة التعديات، والتي تشهد تنسيقاً رفيع المستوى بين وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات، لشن حملات مكبرة تستهدف حماية الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن غرفة عمليات حماية الأراضي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ورصد أي محاولات للشروع في البناء، والتنسيق مع كافة مديريات الزراعة، مشدداً على أن مهندسي الحماية بالمحافظات يقومون بالتعامل الفوري مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.