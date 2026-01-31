انتظام التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

شهدت عملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين انتظامًا ملحوظًا بجميع مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات التي تُجرى بها الانتخابات، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، وفي أجواء يسودها الانضباط والحياد.

وتسير عملية الاقتراع بصورة طبيعية منذ فتح اللجان، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وتوفير التسهيلات اللازمة للمحامين للإدلاء بأصواتهم دون معوقات، وسط متابعة مستمرة من اللجنة القضائية المشرفة والنقابة العامة للمحامين.

ويعكس انتظام عملية التصويت نجاح الترتيبات التنظيمية التي اتخذتها نقابة المحامين، ووعي الجمعية العمومية بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق النقابي، بما يُسهم في خروج انتخابات المرحلة الثانية بصورة مشرفة تعبّر عن الإرادة الحرة للمحامين.