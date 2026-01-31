يمامة يهنئ البدوى برئاسة الوفد .. ويشيد بالمنافسة الراقية لـ سرى الدين

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد السابق، الدكتور السيد البدوى شحاته، لفوزه فى انتخابات رئاسة الوفد التى أجريت أمس الجمعة،ومشيدا بالأداء الراقى للدكتور هانى سرى الدين الذى نافس بقوة ورقى، مؤكدا أن الفرص قادمة ،ولابد من إتحاد وتكاتف الجميع للنهوض بالحزب والعمل على لم الشمل والبعد عن الفرقة.

وأضاف رئيس الوفد ،أن حزب الوفد دائما، يؤمن بالديمقراطية، ويدافع عنها منذ تأسيسه.

ووجه الدكتور عبدالسند يمامة، خالص الشكر إلى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، على جهدهم المبذول طوال اليوم ،واللجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة الحزب التى قامت بمجهود رائع على مدار شهر كامل منذ بدء فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتائج.

كما وجه رئيس الحزب الشكر للجمعية العمومية، على حضورهم والمشاركه فى العرس الديمقراطي الذى أشاد به كافة السياسيين، ورؤساء الأحزاب.