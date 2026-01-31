انطلاق أعمال فرز أصوات أعضاء عمومية محامين الإسكندرية

انطلقت منذ قليل أعمال فرز اصوات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالإسكندرية.

وكان قد شهد مجمع المحاكم بمنطقة المنشية في محافظة الإسكندرية، منذ التاسعة صباحًا، توافدًا ملحوظًا للمحامين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المحامين، وذلك ضمن محافظات المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية. وجرت العملية الانتخابية وسط استعدادات تنظيمية مكثفة، وإشراف قضائي كامل، لضمان حسن سير الاقتراع وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

و بلغ عدد المرشحين على مقعد نقيب المحامين بالإسكندرية 5 مرشحين، فيما تقدم 7 مرشحين للتنافس على مقعد الشباب، بينما وصل عدد المرشحين على مقاعد المحاكم الجزئية إلى 56 مرشحًا، في إطار انتخابات النقابة الفرعية بمحافظة الإسكندرية.

أماكن 12 مقار اللجان الانتخابية لانتخابات نقابة المحامين بمحافظة الإسكندرية:

ـ دائرة المنتزه: نادي المحامين بجليم .

ـ دائرة الرمل: غرفة المحامين بمجمع محاكم الرمل و معهد المحاماة بمحطة الرمل.

ـ دائرة سيدي جابر: أمام فندق سيسل.

ـ دائرة الجمرك: مقر النقابة الفرعية بجوار إخوان يوسف، والشهر العقاري القديم.

ـ دائرة اللبان: مجمع محاكم اللبان.

ـ دائرة العطارين: غرفة محكمة العطارين البحرية.

ـ دائرة باب شرق: غرفة محكمة باب شرق الكلية.

ـ دائرة مينا البصل: مقر النقابة الفرعية بمحرم بك ودائرة محرم بك: محكمة محرم بك، و دائرة الدخيلة: غرفة محكمة الدخيلة.

ـ دائرة العامرية: مقر النقابة الفرعية بالدخيلة.

ـ دائرة برج العرب: محكمة برج العرب.

وكانت نقابة المحامين قد أعلنت، في وقت سابق عقب التشاور مع اللجنة القضائية المشرفة على عمليتي الاقتراع والفرز، الضوابط المنظمة لسير الانتخابات في مرحلتها الثانية، والمقرر إجراؤها داخل 17 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.

وشملت النقابات الفرعية التي تُجرى بها الانتخابات المرحلة الثانية كلًا من : شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، شرق طنطا، غرب طنطا، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، وأسوان.

و وفقًا للقرارات المنظمة، تُجرى العملية الانتخابية داخل مقرات المحامين بالمحاكم المختلفة، وبعض مقرات أندية المحامين، وأفنية عدد من المحاكم، طبقًا للجداول المعدة لكل نقابة فرعية. وتبدأ إجراءات التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، أو لحين انتهاء آخر ناخب متواجد داخل اللجنة.

وأكدت النقابة أنه سيتم قيد أسماء الناخبين ممن لهم حق التصويت في الكشوف المخصصة داخل اللجان الفرعية، على أن يوقع الناخب بعد التحقق من شخصيته بموجب المستندات الرسمية المعتمدة، وهي: كارنيه عضوية النقابة العامة للمحامين، إلى جانب بطاقة رقم قومي سارية، أو جواز سفر مميكن، أو رخصة قيادة، أو رخصة سلاح.

وشددت القرارات الصادرة على حظر الدعاية الانتخابية بشكل كامل داخل أو في محيط لجان الاقتراع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، كما يُحظر تواجد المرشحين أو وكلائهم أو أنصارهم أمام أو داخل اللجان، مع منع استخدام المال الانتخابي أو أي صور مشابهة خلال العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، سمحت النقابة بتواجد عدد اثنين فقط من وكلاء كل مرشح داخل اللجنة أثناء الاقتراع، وفي حال زيادة العدد يتم اختيار الوكلاء بالقرعة العلنية تحت إشراف المستشار رئيس اللجنة. كما يُسمح للمرشحين ووكلائهم بحضور إجراءات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية فقط، مع حظر تواجدهم داخل أو بالقرب من اللجان العامة للنقابات الفرعية.

وأكدت نقابة المحامين أن العملية الانتخابية بكل نقابة فرعية تُجرى تحت إشراف أحد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وبالتنسيق الكامل مع اللجنة القضائية العامة المشرفة على الانتخابات.

وأوضحت النقابة أن عملية التصويت تتم على النحو التالى اختيار نقيب واحد فقط من ورقة اقتراع النقباء، واختيار عضو شباب واحد فقط من ورقة اقتراع أعضاء الشباب.

اختيار سبعة أعضاء على الأقل لمقعد الأعضاء بكل نقابة فرعية لا يزيد عدد جزئياتها عن سبع، وفي حال زيادة عدد الجزئيات يتم الاختيار وفق عددها، مع مراعاة تمثيل الجزئيات أثناء الفرز.

وفي حالات الفوز بالتزكية، يتم توضيح الجزئية الفائز بها المرشح داخل ورقة الاقتراع، ويُخصم عددها من عدد الأعضاء المطلوب اختيارهم، كما لا تُطبع أوراق اقتراع النقيب أو عضو الشباب حال فوز أي منهما بالتزكية، ويُكتفى بطباعة ورقة الأعضاء فقط.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن هذه الضوابط والإجراءات تستهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وخروج انتخابات نقابة المحامين بصورة مشرفة تليق بتاريخ النقابة ودورها المهني والوطني.