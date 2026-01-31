نجاح استئصال مرارة بالمنظار لحالة حرجة بدمياط





نجح الفريق الطبي بمستشفى الروضة المركزي بمحافظة دمياط ،في إنقاذ حالة من الحالات الصعبة لسيدة ثلاثينية تعاني من آلام شديدة بالبطن وتم عمل إستئصال مرارة بالمنظار مع استخراج حصوة من عنق المرارة كانت السبب الرئيسي في الالم الشديد

قام بالعملية الدكتور أحمد عبد الصادق إستشاري الجراحة وجراحة المناظير والدكتور وائل ندا استشاري التخدير

وولاء القزاز تمريض عمليات الروضة

ويأتي هذا النجاح تأكيدًا على كفاءة الفرق الطبية بمستشفى الروضة المركزي، وقدرتهم على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة باستخدام أحدث الأساليب الطبية، في إطار الحرص الدائم لمديرية الصحة بدمياط على تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين

