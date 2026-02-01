محافظ المنوفية يناقش استعدادات تنظيم معارض أهلًا رمضان ويوجه بتوفير أفضل المواقع

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمتابعة خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة؛ بما يضمن استدامة استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم ، بحضور الاستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين ، لواء دكتور هشام شوقي مستشار رئيس الغرفة التجارية بالمنوفية ، العقيد أحمد أبو السعود رئيس قسم مباحث التموين ، الاستاذ فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ، عدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام .

واستهل محافظ المنوفية اجتماعه باستعراض آليات التوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتوفير أماكن مميزة ومناسبة لإقامة تلك المعارض، لضمان حسن التنظيم وسرعة التنفيذ ، مع مراعاة الكثافات السكانية بتلك المناطق والعمل على التوسع في دعم المعارض القائمة بالفعل بما يضمن زيادة المعروض من السلع وتلبية احتياجات المواطنين بالتنسيق التام مع مديرية التموين والغرفة التجارية ومباحث التموين مع زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن وصول السلع الغذائية إلى أكبر شريحة من المواطنين، مع الالتزام بجودة المنتجات وتنوعها وتوفيرها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة من خلال اللجان المشكلة لضمان توافر السلع في مختلف المنافذ والمعارض مع التأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المقررة وجودة السلع المطروحة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات ، موجهاً بشن حملات تفتيشية فجراً على المخابز البلدية بنطاق المحافظة للتأكد من جودة رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات تحقيقاً للصالح العام مؤكداً ضرورة المتابعة اليومية لحركة الأسواق وتكثيف الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار خلال الشهر الكريم.