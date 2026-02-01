أمير هشام يطرح سؤالاً بشأن حمزة عبد الكريم

طرح الإعلامي أمير هشام، سؤالاً للجماهير المصرية بشأن اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي ، بعد انضمامه لنادي برشلونة.

وكتب هشام، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "وجّه رسالة دعم لنجمنا الشاب حمزة عبدالكريم في بداية مشواره مع برشلونة ".

حمزة عبد الكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

وأعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة عن انضمام حمزة لصفوف الفريق الكتالوني وكتب: «نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم».

ويستعد اللاعب للانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني قريبًا، على أن يبدأ رحلته مع برشلونة في الموسم الحالي، ضمن خطة النادي لتطوير اللاعبين الشبان ومنحهم الفرصة للتألق على المستوى الأوروبي.