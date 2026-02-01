في قضية سب وقذف رجل أعمال.. الإعلامي أحمد رجب يواجه هذه العقوبة

قررت جهات التحقيق إحالة الإعلامي أحمد رجب إلى المحاكمة، لاتهامه بسب وقذف رجل أعمال.

وذكرت جهات التحقيق في أمر الإحالة أن المتهم قذف المجني عليه علنًا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، حيث قام بنشر عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، من شأنها النيل من سمعته، والتي إذا ثبتت صحتها لأوجبت احتقاره بين أبناء وطنه، واستوجبت مساءلته قانونًا، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه، كما أساء استعمال وسائل وأجهزة الاتصالات، مستخدمًا حسابه على موقع «يوتيوب» في ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».