أحمد موسى: مصر قدمت 80% من المساعدات لغزة.. وموقف ثابت لدعم الفلسطينيين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان في إسرائيل كانت تستهدف مساعدة نتنياهو في تنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه خطة صهيونية استعرضها من خلال فيديو يظهر وقفات للجماعة أمام السفارة المصرية للمطالبة بفتح معبر رفح.

بعثة الاتحاد الأوروبي

وأشار موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي تتفقد حاليًا معبر رفح من الجانب الفلسطيني داخل قطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والهلال الأحمر المصري.

المساعدات المرسلة للقطاع

وأضاف أن مصر استقبلت 107 آلاف جريح ومصاب في المستشفيات، كما تلقى 13 ألف طفل تطعيماتهم في مصر قادمين من غزة، موضحًا أن 80% من المساعدات المرسلة إلى القطاع تمثل جهودًا مصرية بالكامل.

واختتم موسى بالقول إن موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا في كل المحافل الرسمية.