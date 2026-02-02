الغاني دانيال ني لاريا حكما لمباراة كايزر تشيفز والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد القادم الموافق الثامن من فبراير الجاري على ستاد بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية.



طاقم تحكيم المصري بالكونفدرالية

ويضم طاقم تحكيم مباراة المصري الذي ينتمي إلى دولة غانا كل من دانيال ني لاريا حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول رولاند أدي ، ومساعد الحكم الثاني بول كودزو ، فيما يتولى ​تشارلز بولو مهام الحكم الرابع.

بينما يتولى دوامين جيلبرت من إيسواتيني مهام مراقب المباراة ،

و تم إسناد مهام منسق المباراة إلى الناميبي هيلفي ايلاكيم ، ويتولى الزيمبابوي أونايس فيلكس مهام مراقب الحكام ، ويقوم الجنوب أفريقي سينيثمبا بيورتي بمهام المنسق الإعلامي للمباراة ، ويتولى تينجيتايل باتينس من إيسواتيني مهام المنسق الأمني للمباراة.