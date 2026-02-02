كيف تهدئ أعصابك؟.. 5 مكملات غذائية فعّالة في إدارة التوتر والقلق

مع وتيرة الحياة السريعة والانشغالات اليومية، أصبح التوتر جزءًا من روتيننا اليومي، حتى أن كثيرين أصبحوا يعتبرونه أمرًا طبيعيًا لا مفر منه، ومع ذلك، فإن التوتر المزمن يمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة، تشمل اضطرابات القلق، الاكتئاب، مشكلات القلب، ضعف المناعة، الأرق، ومشكلات الجهاز الهضمي. كما يمكن أن يؤثر على الوزن، الوظائف الإدراكية، والمزاج العام، مما يقلل جودة الحياة بشكل ملحوظ.

لحسن الحظ، يمكن التخفيف من حدة التوتر عبر تبني أسلوب حياة صحي، يشمل النوم المنتظم، ممارسة الرياضة، التأمل، وتناول بعض المكملات الغذائية التي أثبتت الدراسات فعاليتها في دعم الجسم والعقل تحت الضغط النفسي، وذلك وفقًا لتقرير موقع "Ndtv".

إليك أبرز 5 مكملات غذائية تساعد على إدارة التوتر:

1. المغنيسيوم: المعدن المهدئ للجسم والعقل

يساعد المغنيسيوم على تنظيم النواقل العصبية في الدماغ، ما يعزز الشعور بالهدوء ويخفف التوتر. كما يدعم صحة القلب، يقلل تشنجات العضلات، يحافظ على كثافة العظام، وينظم مستويات السكر وضغط الدم، مما يمنح الجسم قدرة أكبر على التعامل مع الضغوط اليومية.

2. أحماض أوميجا 3: تعزيز المزاج وصحة الدماغ

تُعرف أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة في زيت السمك، بقدرتها على مكافحة الالتهابات ودعم وظائف الدماغ. تشير الدراسات إلى أن تناول كميات كافية منها يقلل أعراض القلق والاكتئاب ويُحسّن استقرار المزاج، كما تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات في الجسم.

3. الفيتامينات المتعددة: دعم الجسم من الداخل

تساعد الفيتامينات المتعددة على سد أي نقص غذائي، ما يضمن أداء الجسم لوظائفه الحيوية بفعالية تحت الضغط النفسي. ويُعتبر التركيز على فيتامينات "ب" ضروريًا لدعم صحة الدماغ، إنتاج النواقل العصبية، وتحسين المزاج، وبالتالي التخفيف من حدة التوتر.

4. الأشواجاندا: العشبة التقليدية لتخفيف التوتر

الأشواجاندا عشبة تقليدية تُستخدم منذ قرون لدعم الجسم في مواجهة الضغوط. تعمل على خفض مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، وتحسن استجابة الجسم للإجهاد. كما تساعد في تقوية العضلات، تسريع التعافي، دعم وظائف الغدة الدرقية، وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

5. فيتامين د: حماية المزاج وتقليل القلق

يُعد فيتامين د من العناصر الأساسية لصحة النفسية، إذ يرتبط نقصه بزيادة القلق والاكتئاب. بينما يؤدي الحصول على مستويات كافية منه إلى تحسين المزاج، تنظيم الكورتيزول، ودعم التوازن النفسي. عند دمجه مع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، يمكن أن يكون له تأثير كبير في التخفيف من التوتر.