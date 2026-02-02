قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كيف تهدئ أعصابك؟.. 5 مكملات غذائية فعّالة في إدارة التوتر والقلق

كيف تهدئ أعصابك؟.. 5 مكملات غذائية فعّالة في إدارة التوتر والقلق
كيف تهدئ أعصابك؟.. 5 مكملات غذائية فعّالة في إدارة التوتر والقلق
ولاء خنيزي

مع وتيرة الحياة السريعة والانشغالات اليومية، أصبح التوتر جزءًا من روتيننا اليومي، حتى أن كثيرين أصبحوا يعتبرونه أمرًا طبيعيًا لا مفر منه، ومع ذلك، فإن التوتر المزمن يمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة، تشمل اضطرابات القلق، الاكتئاب، مشكلات القلب، ضعف المناعة، الأرق، ومشكلات الجهاز الهضمي. كما يمكن أن يؤثر على الوزن، الوظائف الإدراكية، والمزاج العام، مما يقلل جودة الحياة بشكل ملحوظ.

لحسن الحظ، يمكن التخفيف من حدة التوتر عبر تبني أسلوب حياة صحي، يشمل النوم المنتظم، ممارسة الرياضة، التأمل، وتناول بعض المكملات الغذائية التي أثبتت الدراسات فعاليتها في دعم الجسم والعقل تحت الضغط النفسي، وذلك وفقًا لتقرير موقع "Ndtv".

إليك أبرز 5 مكملات غذائية تساعد على إدارة التوتر:

1. المغنيسيوم: المعدن المهدئ للجسم والعقل

يساعد المغنيسيوم على تنظيم النواقل العصبية في الدماغ، ما يعزز الشعور بالهدوء ويخفف التوتر. كما يدعم صحة القلب، يقلل تشنجات العضلات، يحافظ على كثافة العظام، وينظم مستويات السكر وضغط الدم، مما يمنح الجسم قدرة أكبر على التعامل مع الضغوط اليومية.

2. أحماض أوميجا 3: تعزيز المزاج وصحة الدماغ

تُعرف أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة في زيت السمك، بقدرتها على مكافحة الالتهابات ودعم وظائف الدماغ. تشير الدراسات إلى أن تناول كميات كافية منها يقلل أعراض القلق والاكتئاب ويُحسّن استقرار المزاج، كما تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات في الجسم.

3. الفيتامينات المتعددة: دعم الجسم من الداخل

تساعد الفيتامينات المتعددة على سد أي نقص غذائي، ما يضمن أداء الجسم لوظائفه الحيوية بفعالية تحت الضغط النفسي. ويُعتبر التركيز على فيتامينات "ب" ضروريًا لدعم صحة الدماغ، إنتاج النواقل العصبية، وتحسين المزاج، وبالتالي التخفيف من حدة التوتر.

4. الأشواجاندا: العشبة التقليدية لتخفيف التوتر

الأشواجاندا عشبة تقليدية تُستخدم منذ قرون لدعم الجسم في مواجهة الضغوط. تعمل على خفض مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، وتحسن استجابة الجسم للإجهاد. كما تساعد في تقوية العضلات، تسريع التعافي، دعم وظائف الغدة الدرقية، وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

5. فيتامين د: حماية المزاج وتقليل القلق

يُعد فيتامين د من العناصر الأساسية لصحة النفسية، إذ يرتبط نقصه بزيادة القلق والاكتئاب. بينما يؤدي الحصول على مستويات كافية منه إلى تحسين المزاج، تنظيم الكورتيزول، ودعم التوازن النفسي. عند دمجه مع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، يمكن أن يكون له تأثير كبير في التخفيف من التوتر.

التوتر القلق مكملات غذائية الأعصاب تهدئة الأعصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

ترشيحاتنا

الزمالك

كريم رمزي: ما يفعله الزمالك أشبه بالمستحيل.. وجمهوره يستحق الثناء

أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم

أحمد عبد القادر يوجه رسالة تهنئة لـ محمد عبد المنعم.. ماذا قال؟

منتخب مصر للشراع

وزير الرياضة يشيد بالتنظيم المتميز للبطولة العربية للشراع وحصد مصر 8 ميداليات

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد