القابضة للمياه تنظم ورشة عمل لدعم التحول الرقمي وتعزيز منظومة الأمن السيبراني



نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل متخصصة خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير، وذلك بالتعاون مع كل من Dell وNutanix وMetra.

وذلك في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، واصطفافًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.



وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى التحول الرقمي وتأمين البيانات، من خلال استعراض أحدث الحلول والتقنيات العالمية في مجالات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وحماية البيانات، واستمرارية الأعمال، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وخلال فعاليات ورشة العمل، ألقى المهندس أحمد شوقي، مدير متابعة الشركات التابعة لتكنولوجيا المعلومات، كلمة استعرض خلالها رؤية وخطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات، موضحًا محاور التطوير الرئيسية التي تشمل تحديث البنية التحتية الرقمية، وتوحيد المعايير الفنية، وتعزيز مستويات الأمن السيبراني، ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يحقق التكامل بين الشركات التابعة ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

كما تناولت الكلمة أهمية التحول الرقمي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والخدمات.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في إطار دعم مسيرة التحول الرقمي، وبناء القدرات الفنية للعاملين، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي ويعزز استدامة الخدمات.