قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القابضة للمياه تنظم ورشة عمل لدعم التحول الرقمي وتعزيز منظومة الأمن السيبراني

جانب من الورشة
جانب من الورشة
آية الجارحي


 نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل متخصصة خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير، وذلك بالتعاون مع كل من Dell وNutanix وMetra.

وذلك في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، واصطفافًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.


وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى التحول الرقمي وتأمين البيانات، من خلال استعراض أحدث الحلول والتقنيات العالمية في مجالات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وحماية البيانات، واستمرارية الأعمال، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وخلال فعاليات ورشة العمل، ألقى المهندس أحمد شوقي، مدير متابعة الشركات التابعة لتكنولوجيا المعلومات، كلمة استعرض خلالها رؤية وخطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات، موضحًا محاور التطوير الرئيسية التي تشمل تحديث البنية التحتية الرقمية، وتوحيد المعايير الفنية، وتعزيز مستويات الأمن السيبراني، ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يحقق التكامل بين الشركات التابعة ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما تناولت الكلمة أهمية التحول الرقمي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والخدمات.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في إطار دعم مسيرة التحول الرقمي، وبناء القدرات الفنية للعاملين، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي ويعزز استدامة الخدمات.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب الصرف الصحي البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

الذهب

عيار 21 الآن.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ترشيحاتنا

إعلان القاهره لختام مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة فى دول منظمة التعاون الإسلامي "

مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة فى دول منظمة التعاون الإسلامي يصدر إعلان القاهرة

المهندس عبد العزيز الكفراوي

عبد العزيز الكفراوي يترشح على منصب نقيب مهندسي القاهرة

انتخابات نقابة المهندسين - أرشيفية

انتخابات المهندسين.. اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين وتطبيق الفرز الإلكتروني لأول مرة

بالصور

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

1.8 مليون كيلومتر.. بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تغير قواعد اللعبة

بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد