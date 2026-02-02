سعر اليورو أمام الجينه اليوم في البنوك المصرية 2-2-2026

شهد سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم تباينا في معظم البنوك المصرية، مع تفاوت طفيف بين أعلى وأدنى أسعار البيع والشراء.
وجاءت أسعار اليورو اليوم لتعكس تباينًا طفيفًا بين البنوك الخاصة والعامة، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين مع العملات الأجنبية.
أسعار اليورو في البنوك
أعلى سعر للشراء: مصرف أبوظبي الإسلامي عند 55.899 جنيه
أعلى سعر للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي عند 56.613 جنيه
أدنى سعر للشراء: بنك التعمير والإسكان عند 54.971 جنيه
أدنى سعر للبيع: بنك التعمير والإسكان عند 55.206 جنيه
أسعار اليورو في عدد من البنوك
البنك المركزي المصري: شراء 55.789 جنيه – بيع 55.963 جنيه
QNB الأهلي: شراء 55.695 جنيه – بيع 55.974 جنيه
بنك مصر: شراء 55.535 جنيه – بيع 55.974 جنيه
البنك الأهلي المصري: شراء 55.535 جنيه – بيع 55.974 جنيه
بنك الإسكندرية: شراء 55.533 جنيه – بيع 55.974 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK: شراء 55.648 جنيه – بيع 55.927 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 55.573 جنيه – بيع 55.984 جنيه
وبذلك يظهر أن متوسط سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه يتراوح بين 55.5 و56.6 جنيه للبيع، مع ثبات نسبي على مستوى البنوك الحكومية والخاصة، مما يعكس استقرار سوق العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية.