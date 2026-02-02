قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
برلماني: حماية الشواطئ والأمن البيئي أولوية وطنية وفق توجيهات القيادة السياسية
أول رد من أبو الغيط على ذكر اسمه ضمن ملفات إبستين.. أحمد موسى يروي التفصيل
النصر يعبر الرياض بهدف ماني ويواصل مطاردة الصدارة

حمزة شعيب

حقق فريق النصر السعودي فوزًا مهمًا على حساب الرياض بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، ليمنح العالمي ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على الصدارة، في مباراة شهدت غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر.

وغاب رونالدو عن اللقاء على خلفية اعتراضه على سياسة التعاقدات داخل النادي، بحسب ما أكدته تقارير سابقة، دون وجود أسباب بدنية أو إصابية وراء الاستبعاد.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، خلف الهلال المتصدر بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، مع تبقي مباراة مؤجلة للهلال.

في المقابل، واصل فريق الرياض نتائجه السلبية، ليظل في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة، ليزداد موقفه تعقيدًا في صراع البقاء.

وأكد النصر تفوقه التاريخي أمام الرياض في دوري المحترفين، بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم خلال المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث التقيا في 6 مباريات، فاز النصر في 5 مواجهات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل لاعبو النصر 15 هدفًا مقابل 5 أهداف للرياض.

وعلى الجانب الآخر، فشل فريق الرياض في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة عشرة على التوالي، ليصبح مهددًا بقوة بالهبوط، في ظل استمرار نزيف النقاط واقترابه من مراكز الخطر.

