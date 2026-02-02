النصر يعبر الرياض بهدف ماني ويواصل مطاردة الصدارة

حقق فريق النصر السعودي فوزًا مهمًا على حساب الرياض بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، ليمنح العالمي ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على الصدارة، في مباراة شهدت غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر.

وغاب رونالدو عن اللقاء على خلفية اعتراضه على سياسة التعاقدات داخل النادي، بحسب ما أكدته تقارير سابقة، دون وجود أسباب بدنية أو إصابية وراء الاستبعاد.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، خلف الهلال المتصدر بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، مع تبقي مباراة مؤجلة للهلال.

في المقابل، واصل فريق الرياض نتائجه السلبية، ليظل في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة، ليزداد موقفه تعقيدًا في صراع البقاء.

وأكد النصر تفوقه التاريخي أمام الرياض في دوري المحترفين، بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم خلال المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث التقيا في 6 مباريات، فاز النصر في 5 مواجهات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل لاعبو النصر 15 هدفًا مقابل 5 أهداف للرياض.

وعلى الجانب الآخر، فشل فريق الرياض في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة عشرة على التوالي، ليصبح مهددًا بقوة بالهبوط، في ظل استمرار نزيف النقاط واقترابه من مراكز الخطر.