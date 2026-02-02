بعد بيع أبرز لاعبيه.. الغندور يفتح النار على إدارة الزمالك

أنتقد الاعلامي خالد الغندور تصرف إدارة نادي الزمالك بيبيع أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لحل الإزمة المالية التي يواجهها الفريق حاليا.

و كتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الزمالك بيحل مشاكله ببيع لاعيبته ناصر ماهر و دونجا و لسه اللي جاي.

وخاض كل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين، من مباراة المصري التي أقيمت بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة كهرباء إسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل