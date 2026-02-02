جيش الاحتلال نفذ أكثر من 15 اعتداء اليوم على الجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثّف خلال الساعات الماضية من اعتداءاته على الجنوب اللبناني، حيث نفّذ أكثر من 15 هجومًا متفرقة في مختلف المناطق.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أبرز هذه الاعتداءات تمثلت في إصدار إنذارات لسكان بلدتين في قضاء النبطية، وتحديدًا في كفر تبنيت وعين قانا، مع إخلاء المباني وقصفها بالطيران الحربي الإسرائيلي، ما أحدث آثارًا كبيرة لدى سكان الجنوب اللبناني.

وأشار سنجاب إلى أن هذه الهجمات تُعد من أصعب العمليات التي نفذها الاحتلال في الجنوب خلال الفترة الأخيرة، مؤكّدًا أنها تمثل الإنذار الأول لشهر فبراير، بعد خمسة إنذارات متتالية خلال الشهر الماضي.

وواصل، أن الاستهدافات لم تقتصر على القصف الجوي، بل شملت أيضًا عمليات عسكرية برية، حيث استهدفت سيارة على طريق أنصارية في قضاء صيدا، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة عدد من المواطنين، وسيارة أخرى في منطقة القليلة في قضاء النبطية، ما أسفر عن إصابة عدة مواطنين.