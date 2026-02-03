قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على خطى أوروبا.. أوكرانيا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن لشهر شعبان
مواعيد مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري والقناة الناقلة
ترامب يحذر أوروبا: لدينا أفضل المعدات العسكرية ونبيعها للناتو
إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
نيويورك تايمز: إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع أمريكا
بعد إصابته بكسر في الترقوة.. جراحة ناجحة لنجم المصري باهر المحمدي
اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في تركيا
أمام الكونجرس.. بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة في قضية إبستين
كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي
برلمان

عقوبات تصل للحبس والغرامة للمتورطين في تزوير إعلام الوراثة.. وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
حسن رضوان

شدّد قانون العقوبات على مواجهة محاولات التلاعب أو تزوير إعلام الوراثة، باعتباره مستندًا قانونيًا حاسمًا في تحديد الورثة الشرعيين وضمان التوزيع العادل للممتلكات والعقارات، ومنع أي استغلال أو تضليل قد يترتب عليه ضياع حقوق مستحقيها.

ونصّت المادة 226 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يدلي بأقوال غير صحيحة أمام الجهة المختصة أثناء إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أو الوصية الواجبة، سواء كان يجهل حقيقتها أو يعلم بعدم صحتها، وذلك متى تم ضبط إعلام الوراثة قائمًا على هذه الأقوال، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه.

كما قرر القانون العقوبة ذاتها لكل من يستعمل إعلام وراثة مزورًا أو مشوبًا بأقوال غير صحيحة، حال ثبوت علمه بذلك، في إطار تشديد الرقابة على تداول هذا المستند القانوني وضمان سلامة إجراءاته.

وفي هذا السياق، حدد القانون الإجراءات القانونية المنظمة لاستخراج إعلام الوراثة، حيث يتم أولًا تحديد الورثة القُصّر – إن وجدوا – وتعيين وصي عليهم بقرار رسمي، مع إيداع أنصبتهم الشرعية في حساب بنكي مخصص لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن قضائي أو عند بلوغ السن القانونية.

أما في حالة عدم وجود ورثة قُصّر، فيتم تقديم طلب إلى المحكمة المختصة طبقًا لمحل الإقامة الوارد بشهادة الوفاة، وسداد الرسوم المقررة، ثم إعلان باقي الورثة بموعد الجلسة، على أن يثبت القاضي في النهاية أسماء الورثة الشرعيين وأنصبتهم وفقًا لأحكام الشريعة والقانون.

ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية الروابط الأسرية، ومنع النزاعات على التركات، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها دون تلاعب أو تحايل، في إطار ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

قانون العقوبات مواجهة محاولات التلاعب تزوير إعلام الوراثة

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

فيديو

