كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026
سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
أخبار التوك شو| ملفات إبستين على صفيح ساخن.. وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد الجيل الأول.. آبل تدرس إنتاج آيفون قابل للطي بتصميم الصدفة
الفنانة موناليزا تكشف حقيقة خلافها مع النجم محمد هنيدي
تحملت ما لا يتحمله بشر.. محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع نادي الزمالك
موناليزا تكشف تفاصيل هجرتها لأمريكا لتكوين أسرة
رئيس حزب الوفد: أثق في الدكتور مصطفى مدبولي وأعتقد أنه مستمر
الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
أسعار فوانيس رمضان 2026 .. أمكان الشراء وأحدث الموديلات لهذا العام
خالد زكي عن مشاركته بمسلسل فخر الدلتا: بقدم كوميديا راقية.. وأحمد رمزى موهوب
19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. اعتماد الكشوف النهائية رسميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

منار تستغيث من زوجها بالإسكندرية: حرمني من ابني وشهر بيا على السوشيال ميديا

عبد الخالق صلاح

استغاثت منار، إحدى السيدات من محافظة الإسكندرية، بعد معاناتها مع زوجها السابق، مؤكدة أنه حرمها من رؤية نجلها منذ ما يقرب من عامين، وتركها دون أي حقوق، في واقعة وصفتها بأنها نموذج متكرر لمعاناة كثير من الأمهات بعد الانفصال.

وروت منار، خلال حوارها مع نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة صدى البلد 2، تفاصيل أزمتها، موضحة أن الخلافات الزوجية بدأت بسبب مشكلة بسيطة تتعلق برغبتها في حضور فرح إحدى صديقاتها، وهو ما قوبل بالرفض من جانب زوجها، قبل أن تتصاعد الأمور إلى مشاجرة انتهت بالانفصال.

وأكدت منار أن الخلاف انتهى بقيام زوجها بالاستيلاء على نجلها، الذي كان يبلغ من العمر عامًا ونصف العام وقتها، مشيرة إلى أنها لم تره لفترات طويلة تجاوزت ستة أشهر في بعض الأحيان، رغم محاولاتها المتكررة للتواصل والصلح.

وأوضحت أنها فوجئت بإبلاغ أسرتها بوقوع الطلاق دون علمها، مؤكدة أن الطلاق تم شفهيًا عبر الهاتف، دون حضور مأذون أو إخطار رسمي، ما زاد من تعقيد موقفها القانوني، خاصة مع رفض الزوج وأسرته منحها أي حقوق أو تمكينها من رؤية طفلها.

وأضافت منار أن أسرة زوجها شنت هجومًا عليها وعلى أسرتها بعد الانفصال، وتعرضت للإساءة والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم ترتكب أي خطأ يستدعي كل ما تعرضت له، وأن مشكلتها الحقيقية أصبحت في حرمانها من ابنها وليس الخلاف الزوجي ذاته.

وطالبت منار، عبر البرنامج، الجهات المعنية بالتدخل لمساعدتها في استرداد حقها في رؤية نجلها، وإنهاء معاناتها النفسية، مؤكدة أن ما تعيشه يتكرر مع كثير من الأمهات اللاتي يدفعن ثمن الخلافات الزوجية بحرمانهن من أبنائهن.

تفاصيل منار محافظة الإسكندرية

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

