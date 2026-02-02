نهال طايل: العتاب على الغلطة يتصلح.. لكن الطبع لا يتغير

قالت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إن هناك فرقًا كبيرًا بين العتاب على الغلطة والعتاب على الطبع، موضحة أن الغلطة يمكن تصحيحها وتظهر النوايا الحقيقية، بينما الطبع، إذا خاب، لا يمكن تغييره مهما طال الكلام.

العتاب على الطبع

وأضافت نهال طايل: "العتاب على الغلط حبة، أما العتاب على الطبع فهو وجع قلب اللي طبعه يكسرك، سيبه، البعد عنه مكسب مش خسارة الطبع عمره ما بيتغير، وما حدش يضحك على نفسه".

مشاجرة القارئ ومقدم العزاء

وفي سياق متصل، علّقت الإعلامية نهال طايل على المشاجرة التي انتشرت خلال الساعات الماضية بين القارئ محمد أبو ليلة ومقدم العزاء، مؤكدة أن القارئ أشار إلى أن الفيديو قديم وأن تداوله مؤخراً أثار ضجة غير حقيقية.